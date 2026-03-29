Ya se puede solicitar: ayudas de hasta 15.000 euros para empresas y trabajadores autónomos en esta lista

El mundo del arte y la creatividad presenta múltiples barreras, especialmente para artistas emergentes. Con el objetivo de impulsar la trayectoria profesional de artistas o grupos musicales gallegos, la Xunta de Galicia ha convocado ayudas por valor de 150.000 euros.

Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), la Axencia Galega das Industrias Culturais ha abierto este miércoles, 25 de marzo, el plazo de presentación de propuestas. Este permanecerá vigente hasta el 24 de abril.

Ayudas de hasta 15.000 euros: requisitos y plazos

Buenas noticias para los artistas o grupos que desarrollen su actividad habitual en Galicia: la Xunta ha confirmado que invertirá 150.000 euros en la industria de la música a través del impulso a las trayectorias profesionales de hasta 10 proyectos.

Esta convocatoria busca promover el talento musical de la región, de manera que se favorezca la calidad de los proyectos, la profesionalización y la modernización, con el foco puesto en el uso de las nuevas tecnologías y la digitalización.

Podrán optar a estas nuevas ayudas, empresas y personas trabajadoras que se dediquen al management artístico o a la edición fonográfica para el impulso o la consolidación de los artistas y bandas que representen a través de cualquiera de los ámbitos del proceso musical.

"Como requisito, deberán contar con oficinas con, cuando menos, un año de antigüedad en Galicia, donde tienen que desarrollar su actividad habitual", indica la Xunta de Galicia en una nota de prensa.

En este sentido, se subvencionarán gastos realizados entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de mayo de 2027 que tengan que ver con la imagen de marca del artista o banda, estudios de mercado y estrategias de posicionamiento.

También los gastos de grabación y distribución de trabajos discográficos, labores de promoción y de diseño de acciones en conexión con los valores de igualdad, paridad, diversidad y accesibilidad.

Además, se establece una ayuda máxima de 15.000 euros por propuesta, con una intensidad de hasta el 75% del presupuesto subvencionable, de manera que puedan cofinanciarse, cuando menos, 10 proyectos.

En la concesión, se valorarán las trayectorias tanto de la empresa como de la formación musical para la que se solicita la ayuda, así como el uso del gallego o la presencia femenina en puestos relevantes del proyecto, entre otros aspectos.

La convocatoria, que se resolverá en régimen de concurrencia competitiva, le da continuidad con la misma dotación a esta vía de apoyo nacida en 2025 como parte del programa de subvenciones que gestiona la Axencia Galega das Industrias Culturais.

El plazo de presentación de propuestas estará abierto hasta el próximo 24 de abril. Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.