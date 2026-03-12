Ahora es oficial: los gallegos en esta lista no estarán obligados a realizar la Declaración de la Renta 2026

La cuenta atrás ha comenzado. La Campaña de la Renta y Patrimonio 2026, correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, arrancará después de la Semana Santa, concretamente el miércoles 8 de abril, y se prolongará hasta finales de junio.

Antes de que comience la Renta 2026 surgen numerosas dudas: los plazos de presentación, cuándo podrá realizarse de forma presencial, qué deducciones se pueden aplicar o cuáles son los criterios de exención.

Quiénes no están obligados a presentar la Declaración de la Renta

Precisamente en este último punto, la Agencia Tributaria anuncia importantes novedades. Este año no estarán obligadas a presentar la declaración las personas con ingresos inferiores a 22.000 euros ni quienes perciban el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Los trabajadores que perciban ingresos anuales por debajo de los 16.576 euros (el equivalente al SMI en 14 pagas, es decir, 1.184 euros mensuales) no tendrán que presentar la Declaración de la Renta.

La reforma fiscal de Hacienda beneficia también con deducciones de forma gradual a los que ingresan menos de 18.276 euros. La reducción en el IRPF es de 340 euros anuales cuando los rendimientos son inferiores al SMI de 2025 y se va rebajando progresivamente hasta los 18.276.

Para quienes tengan rendimientos íntegros del trabajo superiores al SMI pero inferiores a 18.276 euros anuales, explica Europa Press, la deducción consiste en restar a esos 340 euros el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre los rendimientos íntegros del trabajo y 16.576 euros anuales.

"Por ejemplo, si el salario anual de un contribuyente es de 17.200 euros, la diferencia con el SMI es de 624 euros. Al multiplicar esa cantidad por 0,2 (124,8) y restarla a los 340 euros, da como resultado una reducción de 215,2 euros en la Declaración de la Renta".

Por otro lado, tampoco estarán obligadas aquellas personas que hayan percibido durante 2025 prestaciones por desempleo, siempre y cuando no superen otros umbrales que sí les obligarían a presentar la declaración.

Campaña de la Renta y Patrimonio 2026: calendario oficial

La presentación por Internet, según el calendario oficial, comenzará el 8 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio. A partir de ese día, los contribuyentes podrán acceder a su borrador y a sus datos fiscales mediante el Servicio de tramitación del borrador/declaración.

Para consultar esta información, tal y como recuerda Europa Press, será necesario identificarse en la web de la Agencia Tributaria utilizando Cl@ve Móvil, DNI electrónico o el número de referencia de la declaración anterior.

Por otro lado, entre el 6 de mayo y el 30 de junio, la Agencia Tributaria podrá realizar tu declaración por teléfono. No obstante, para ello, es imprescindible solicitar cita previa desde el 29 de abril hasta el 29 de junio de 2026.

Además, desde el 1 de junio hasta el 30 de junio de 2026, podrás acudir a las oficinas de la Agencia Tributaria para llevar a cabo tu declaración de forma presencial. En este caso, la cita previa podrá solicitarse desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio.