Nigrán (Pontevedra) aprueba los mayores presupuestos de su historia: 18,4 millones de euros para 2026

El Concello de Nigrán aprobó este martes en pleno ordinario, con el voto en contra de la oposición, un presupuesto récord de 18.410.951 euros para 2026, lo que supone un incremento del 5,98% respecto al año anterior.

Del total, 2 millones de euros se destinarán al ámbito social, la partida más relevante. "Son unas cuentas continuistas que, como siempre, sitúan el bienestar de las personas por encima de todo", destacó el alcalde Juan González.

El presupuesto también prevé la incorporación de 9,2 millones de euros provenientes de la Diputación y fondos europeos a medida que se liciten proyectos como el espacio deportivo de Porto do Molle, la remodelación de las calles Pateira, Carballeira y Rubido, la rehabilitación de siete lavaderos, la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público o la remodelación de la Casa Consistorial para ganar accesibilidad y eficiencia energética. Entre las obras ya incluidas figura el saneamiento y abastecimiento en Camiño da Pousa (Parada), con un coste de 240.960 euros, financiado íntegramente con fondos propios.

"La situación económica de Nigrán es inmejorable: deuda cero, sin créditos y con creciente capacidad para impulsar nuevas iniciativas sociales que mejorarán la calidad de vida de la vecindad”, subrayó González. En este sentido, el Concello mantiene las subvenciones existentes y, por primera vez, incorpora a Galiclown, asociación gallega de payasos especializada en risoterapia para niños hospitalizados. Además, aumenta la financiación del proyecto 'Acompaña' de Avelaíña de 10.000 euros a 15.000 euros, que ofrece apoyo personalizado a personas con trastorno mental grave, y del programa de ocio inclusivo de La Esperanza del Valle Miñor (CEE Juan María), que pasa de 5.000 euros a 15.000 euros.

Por otra parte, el pleno aprobó la continuidad de la línea interparroquial Nigranbus, con un coste de 86.457 euros entre abril y diciembre de 2026, nuevamente como Servicio de Interés Municipal (SIMU) dentro del Plan de Transporte Metropolitano de Galicia, permitiendo a los usuarios viajar con los descuentos de la tarjeta correspondiente. "PP y BNG miden el Nigranbus en términos económicos, pero para este gobierno lo importante es la rentabilidad social. Nigranbus mejora la vida de las personas, especialmente de los mayores en las parroquias interiores sin transporte", explicó el alcalde, ante el voto en contra del PP y la abstención del BNG.

Finalmente, el gobierno local aprobó la adhesión de Nigrán a la 'Red Española de Ciudades Saludables', con el voto a favor del BNG y la abstención del PP. Esta red, formada por más de 500 gobiernos locales, permitirá al Concello acceder a ayudas para organizar actividades de envejecimiento activo, prevención de enfermedades, promoción de la salud sexual y otras iniciativas de bienestar social.