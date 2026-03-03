Ayuda confirmada: 6,5 millones para la mejora de los establecimientos y recursos turísticos de Galicia este 2026

Buenas noticias para el sector turístico en Galicia. La Xunta acaba de anunciar dos nuevas convocatorias de ayudas destinadas a optimizar los establecimientos de alojamiento y restauración, y a mejorar los recursos turísticos de los concellos de menos de 10.000 habitantes.

Este nuevo paquete de ayudas cuenta con un presupuesto total de 6,5 millones de euros, de los cuales 4,5 estarán destinados a actuaciones de mejora de infraestructura de los establecimientos de alojamiento y restauración, y los 2 millones restantes a la consolidación de la oferta turística en municipios de 10.000 habitantes.

4,5 millones para establecimientos de alojamiento y restauración

Las ayudas a establecimientos turísticos cuentan con un presupuesto de 4,5 millones de euros; 3,5 destinados a proyectos relacionados con el alojamiento y 1 a los de restauración. Los proyectos presentados podrán financiarse hasta un 60% del presupuesto total, con un importe máximo de 60.000 euros.

Esta convocatoria incluye distintos tipos de actuaciones. Por una parte, la Xunta subvencionará obras destinadas a obtener certificados de calidad, así como las que buscan adaptar el establecimiento a las modificaciones normativas y a la mejora de la clasificación para garantizar un incremento de categoría.

"También se financiarán actuaciones de renovación, modernización y embellecimiento del entorno, y aquellas inversiones en equipamientos muebles necesarios para el funcionamiento", informa el Ejecutivo regional de Galicia en una nota de prensa.

La orden, por otro lado, incluye también como subvencionarles actuaciones destinadas a la mejora para la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas; reformas en la climatización y en los sistemas de extracción, y en la digitalización de los sistemas de gestión y comercialización.

Ayudas para municipios de menos de 10.000 habitantes

La nueva convocatoria de subvenciones a concellos de hasta 10.000 habitantes prevé atender diversas actuaciones de mejora en los recursos turísticos de carácter local.

Así, entre las posibles actuaciones están las de embellecimiento de los accesos a los recursos turísticos de la entidad solicitante, la recuperación y el tratamiento paisajístico del entorno de los recursos turísticos, y la dotación de miradores paisajísticos o rutas de senderismo.

Podrán ser también objeto de subvención otras actuaciones realizadas en los bienes declarados de Interés Cultural. Aquí se incluye, por ejemplo, la eliminación del cableado aéreo y antenas de comunicaciones o la conservación de recursos previamente beneficiarios de estas ayudas.

Asimismo, la convocatoria recoge iniciativas de puesta en valor turístico de los recursos, como la rehabilitación o la restauración para su dedicación a usos turísticos distintos del alojamiento de personas o la recuperación de elementos de interés etnográfico o de la arquitectura tradicional.

Los proyectos podrán ser subvencionados al 100% del presupuesto previsto, hasta un máximo de 30.000 euros. El año pasado también se destinaron 2 millones, que fueron para un total de 67 proyectos.