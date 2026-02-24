Ya es oficial: la Xunta destina casi 650.000 euros para rehabilitar un balneario y mejorar su oferta termal

El termalismo es uno de los grandes atractivos de Galicia, con balnearios que ofrecen todo tipo de comodidades en las cuatro provincias. En esta línea, la Xunta quiere seguir reforzando su oferta y ha firmado un convenio de colaboración entre Turismo de Galicia y el Ayuntamiento de Cortegada para rehabilitar el balneario de la localidad, con un presupuesto de 649.601,89 euros.

Según ha informado el Gobierno de Alfonso Rueda en una nota de prensa, el balneario de Cortegada, en la comarca de O Ribeiro (Ourense), será objeto de varias actuaciones: redistribución parcial de espacios interiores en la planta baja y la zona de piscinas, reparación de acabados y mantenimiento general, actualización de las instalaciones y mejoras en eficiencia energética.

Rehabilitación del balneario de Cortegada

Balneario de Cortegada termalismourense.com

La Xunta de Galicia destina cerca de 650.000 euros a la rehabilitación y mejora del balneario de Cortegada, situado en la comarca do Ribeiro, en la provincia de Ourense.

Esta inversión tiene como objetivo modernizar las instalaciones y reforzar la oferta termal de este lugar, mejorando tanto la experiencia de los usuarios como la eficiencia y la funcionalidad del complejo.

El proyecto contempla diversas actuaciones en el interior del edificio. En la planta baja y en la zona de piscinas se llevará a cabo una redistribución parcial de los espacios, con el fin de optimizar su uso y adaptarlos a las nuevas necesidades del balneario.

Además, se llevarán a cabo trabajos de reparación de acabados y mantenimiento general, así como la actualización de instalaciones para mejorar su rendimiento y garantizar un servicio más eficiente. Entre las actuaciones previstas destacan también las mejoras en eficiencia energética.

En la zona colectiva, se impermeabilizarán tres piscinas ya existentes, que además renovarán su acabado para ofrecer una imagen más moderna. Por otra parte, el circuito termal que hasta ahora se encontraba en la planta baja será trasladado al nivel de las piscinas.

En esta nueva ubicación se habilitará una zona de duchas y otra de saunas, creando un espacio más integrado. El gimnasio actual también cambiará de lugar y se situará en la planta baja, reorganizando así todos los servicios del balneario.

El convenio recoge la creación de un espacio complementario interior vinculado a las termas exteriores que se están construyendo. Este nuevo ámbito contará con un área de descanso, duchas previas al baño y una terma interior, ampliando las posibilidades de uso durante todo el año.

Asimismo, se redimensionará la zona de vestuarios para dar respuesta al incremento previsto de la capacidad, mejorando la comodidad y la atención a los visitantes. Finalmente, el proyecto incluye la puesta en marcha de una cafetería, que contribuirá a completar la experiencia termal y a dinamizar el conjunto de las instalaciones.

El Balneario de Cortegada está catalogado como Bien de Interés Cultural. Su origen se remonta al siglo XIX, cuando se construyeron unas casetas de madera desmontables a orillas del Miño. En 1937 se inauguró el antiguo balneario, situado al borde del embalse, que se sustituyó por una nueva infraestructura que está operando desde 2015.

Con todos estos cambios, el importe total asciende a 649.601,89 euros, que asumirá por completo Turismo de Galicia, con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 2026.