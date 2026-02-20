Pescadores de A Guarda (Pontevedra) piden permiso para faenar el fin de semana ante la tregua de los temporales

La Cofradía Santa Tecla da Guarda ha reclamado a la Consellería do Mar que autorice a la flota local a faenar este sábado 21 de febrero y domingo 22 tras tres meses de "amarre forzoso" por los sucesivos temporales y ante la tregua meteorológica prevista para este fin de semana.

En una nota de prensa remitida a Europa Press, ha señalado que la singularidad del puerto de A Guarda, "único puerto gallego situado íntegramente en mar abierto sin el resguardo de una ría", lo hacen "especialmente vulnerable".

Durante los últimos meses, diferentes alertas amarillas, naranjas y rojas forzaron a la flota artesanal a permanecer en tierra, lo que ha provocado "un descenso del 22% en la cifra global de negocio" de la Cofradía. Por todo ello, la entidad ha apelado al "sentidiño" para que la Consellería otorgue "un permiso extraordinario".

Demandas de los pescadores

En todo caso, "más allá de la urgencia puntual", la Cofradía ha apuntado que se debe abrir un debate "profundo" sobre el ordenamiento pesquero "en un contexto de cambio climático".

"Debemos adaptar los calendarios a la realidad climática de cada puerto, buscando un equilibrio entre los descansos y los días en los que es posible realizar el trabajo en condiciones de seguridad", sostiene.

Por otro lado, los pescadores de A Guarda han aplaudido la decisión del Gobierno central de crear un fondo específico para paliar los efectos de los temporales en Extremadura y en Andalucía, del que también se beneficia el sector pesquero, mientras que puertos como el de la localidad pontevedresa "no estén recibiendo apoyo similar ni a nivel estatal ni autonómico".

En este contexto, han resumido sus demandas en cinco peticiones: autorización inmediata para faenar, flexibilización de los calendarios, habilitación de fondos extraordinarios, agilización de pagos pendientes y una reunión con la conselleira do Mar.