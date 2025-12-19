El Puerto de Vigo cierra 2025 con récords históricos y anuncia un nuevo Plan Estratégico para 2026

El Puerto de Vigo ha hecho balance de un año 2025 marcado por resultados históricos y por la superación de importantes desafíos técnicos y logísticos.

Así lo ha señalado su presidente, Carlos Botana, que ha expresado su orgullo por el trabajo de la comunidad portuaria ante situaciones complejas como el atraque de grandes buques, el apagón del mes de abril o el vertido de aceite de palma tras la implosión de un silo. Botana también ha agradecido la labor de las fuerzas de seguridad y ha reiterado la política de "tolerancia cero" frente a cualquier actividad ilícita.

En el ámbito de los tráficos, el Puerto cerrará el año con cifras récord en sectores clave. Destaca especialmente el movimiento de vehículos, que alcanzará su tercer récord consecutivo, y el tráfico de contenedores, con unos 310.000 TEU, mientras se trabaja para llegar a los 400.000 mediante la reorganización de espacios y mejoras logísticas.

A ello se suma el buen comportamiento del tráfico de cruceros, con más de 120 escalas y alrededor de 300.000 cruceristas, así como el crecimiento de mercancías como granito, metales y piezas industriales especiales.

De cara al futuro, la Autoridad Portuaria se marca nuevos objetivos tras consolidar las 5,5 millones de toneladas de mercancía general. El plan pasa por un crecimiento moderado en 2026, una recuperación más intensa en 2027 y un objetivo ambicioso para 2030: alcanzar los 7 millones de toneladas, pese a las limitaciones de espacio.

Para ello, el Puerto contratará en el primer trimestre de 2026 la elaboración de un nuevo Plan Estratégico, concebido como un documento vivo y consensuado, que acompañará inversiones en integración Puerto-Ciudad, infraestructuras estratégicas, sostenibilidad y proyectos de energía limpia como el bio-GNL y el suministro eléctrico a buques en puerto.