Confirmado por Hacienda: debes pagar el 20% de impuestos si el premio de la Lotería supera 40.000 euros

Cada 22 de diciembre, miles de gallegos –y el resto de España– se sientan frente a sus televisores y sintonizan sus radios para seguir en directo el Sorteo de la Lotería de Navidad desde el Teatro Real de Madrid, con la esperanza de escuchar en boca de los niños de San Ildefonso el número de su décimo seguido de los 4 millones de 'El Gordo'.

Esta Navidad 2025 se estima que cada español gastará una media de 76,08 euros -83,29 euros los gallegos- en comprar décimos de Lotería. Pero, ¿qué pasa si uno de esos décimos es premiado con uno de los grandes premios? Son muchos los que se preguntan cuánta cantidad se queda Hacienda, y la normativa es clara al respecto.

¿Cuánto se lleva Hacienda del premio?

Si eres de las personas que tiene la duda de cuánto dinero se queda Hacienda en caso de que te toque un premio en el sorteo del próximo 22 de diciembre, la respuesta es clara: los primeros 40.000 euros quedan exentos de cualquier tributación. Esto significa que, siempre que el premio no supere esa cifra, se cobrará el importe íntegro, sin ningún tipo de retención.

La situación cambia cuando la cuantía es superior a ese límite. En ese caso, únicamente la parte que excede los 40.000 euros queda sujeta a un gravamen fijo del 20%. Este sistema, vigente desde la modificación que se aplicó en 2020, simplifica el proceso para el ciudadano, ya que la retención se realiza automáticamente al cobrar el premio.

Dicho de otra forma, si tu décimo es premiado con 'El Gordo', 400.000 euros, los primeros 40.000 euros los cobrarás íntegros, sin tributar. Solo se gravará la parte que supere esa cantidad, es decir, 360.000 euros, con un tipo fijo del 20%. De este modo, recibirás un total de 328.000 euros, mientras que Hacienda se quedaría con 72.000 euros.

Esto se establece dentro del Gravamen especial sobre premios de loterías y apuestas, que afecta a todos los sorteos gestionados por Loterías y Apuestas del Estado.

Premios de la Lotería de Navidad que tributan por encima de 40.000 euros

Además del Gordo, que reparte 4 millones de euros a la serie y 400.000 euros por cada décimo premiado, existen otros premios de la Lotería de Navidad que también superan el límite de los 40.000 euros y, por tanto, tributan a Hacienda.

Por ejemplo, el segundo premio está dotado de 1.250.000 euros a la serie, lo que supone 125.000 euros por décimo. De estos, solo se gravan 85.000 euros, cantidad a la que se le aplicará el 20%. Así, Hacienda se lleva 17.000 euros, mientras que el ganador recibe 108.000 euros.

En el caso del tercer premio, que reparte 500.000 euros a la serie y 50.000 euros por décimo, solo se tributa sobre los 10.000 euros que exceden los 40.000. Esto significa que Hacienda cobra 2.000 euros y el ganador se queda con 48.000 euros.