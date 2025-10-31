El Puerto de Vigo, primera parada del buque sostenible "Grande Auckland" del Grupo Grimaldi

El Puerto de Vigo acogió este jueves la presentación oficial del Grande Auckland, el nuevo buque de carga del Grupo Grimaldi y el segundo de las siete unidades Pure Car & Truck Carrier (PCTC) de nueva generación encargadas a los astilleros chinos de la CSSC.

La escala en Vigo marca su primera llegada a Europa y refuerza la conexión marítima entre Asia y el continente, consolidando a la terminal de Bouzas como un nodo clave para el tráfico de automóviles dentro de la red global del grupo italiano.

Durante el acto, presidido por el capitán Giuseppe Ferranti, el responsable comercial de Grimaldi Logística España, Sebastiano Cirnigliaro, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, los asistentes pudieron conocer las innovaciones técnicas del buque.

Con capacidad para transportar hasta 9.241 vehículos y equipado con tecnología que reduce un 50% las emisiones de CO₂ por unidad transportada, el Grande Auckland está preparado para operar con amoníaco como combustible alternativo y cuenta con sistema cold ironing para conectarse a la red eléctrica del puerto, evitando emisiones durante las escalas.

La escala en Vigo ha servido para la descarga de 120 Peugeot procedentes de China y la carga de otros 500 Stellantis para Japón. Esta estancia tiene, además, un significado especial para el Grupo Grimaldi, ya que refuerza el papel del puerto como enclave estratégico en sus operaciones en el Atlántico y como punto clave para el embarque de vehículos nuevos con destino al mercado asiático.

Cirnigliaro subrayó el crecimiento de las operaciones en la rada olívica, que ya representa el 28% del tráfico de vehículos del puerto, mientras que Botana destacó la alineación del proyecto con la estrategia de descarbonización portuaria.

Con esta incorporación, Grimaldi avanza en su plan de renovación sostenible de flota, que prevé sumar 17 buques Ammonia Ready entre 2025 y 2027.