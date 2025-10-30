Vigo ampliará el PTL de Valladares

El Concello de Vigo ha autorizado a Zona Franca el derribo de cinco construcciones del Parque Tecnológico y Logístico de Valladares (PTL) para la ampliación del espacio destinado al desarrollo económico en el sector terciario e industrial.

Así lo ha anunciado el alcalde Abel Caballero, que ha destacado el impulso que esta ampliación supondrá para proyectos estratégicos de la ciudad, especialmente en el propio PTL, cuya creación fue "una gran decisión para Vigo y cuya ampliación es la segunda gran decisión".

La demolición de las estructuras cuenta con un presupuesto de 144.000 euros y liberará 1.661 metros cuadrados para la creación de más espacio para la economía, la generación de riqueza y nuevos empleos y rentas para la ciudad de Vigo.

"Trabajamos de forma conjunta para transformar aquella zona en un polo de actividad industrial y de servicios que impulse el futuro económico de la ciudad", ha declarado Caballero sobre la cooperación entre Concello y Zona Franca, presididas ambas entidades por él.