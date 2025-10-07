Arranca Conxemar en Vigo: atascos, récord de expositores y nueva demanda para ampliar el Ifevi

La 26ª edición de la Feria Conxemar de productos del mar congelados ha dado comienzo esta mañana en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) con el hito de batir el récord de expositores, con más de 800 de 46 países, y los ya habituales atascos en los accesos a primera hora.

La inauguración ha corrido a cargo del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha puesto en valor este evento, celebrado en la "capital pesquera de la UE". Un sector, el pesquero, junto al de la transformación y comercialización de productos del mar, que cuenta en España con más de 560 empresas, una facturación de casi 8.000 millones de euros y más de 25.000 empleos directos

Planas ha destacado su compromiso con la sostenibilidad y su contribución a la seguridad y autonomía alimentaria y ha trasladado el apoyo del Gobierno a este sector "estratégico" y ha prometido que batallará ante la Comisión Europea para que la pesca tenga peso específico en el marco financiero plurianual 2028-2034.

También ha destacado la apuesta del Gobierno por la promoción para incentivar el consumo de pescado y productos del mar y ha subrayado que España avanza hacia un modelo alimentario que combine salud, sostenibilidad e innovación, a través de la Estrategia Nacional de Alimentación.

Edición "clave"

En su intervención, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado que esta edición de Conxemar "es clave" por los desafíos que enfrenta el sector, como la financiación por parte de la UE, con una propuesta de la Comisión "tremendamente perjudicial" para esta actividad por, entre otras cuestiones, la insuficiencia de fondos.

Villaverde ha proclamado que "Galicia puede y quiere seguir siendo un referente en esta industria" y para ello ha llamado a la colaboración "de todos" para reclamar a la UE "que esté a la altura". Además, ha destacado que Conxemar "es la mejor plataforma" para "mostrar al mundo la fortaleza" del sector de congelados y elaborados del mar de Galicia.

Por su parte, el subdirector general de la FAO y responsable de la división de Pesca y Acuicultura, Manuel Barange, ha vuelto a reiterar su mensaje contra los conflictos que, junto con el cambio climático, provocan situaciones de hambre en millones de personas en el mundo, y ha señalado que para mantener el nivel de consumo actual de productos pesqueros, el sector deberá crecer un 22 % a nivel global en los próximos años.

Mientras, el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha reafirmado el compromiso de la entidad financiera con el sector pesquero, y ha subrayado que la "alianza" de Abanca con Conxemar es "duradera y estratégica".

Ampliación del Ifevi

En el discurso del presidente de Conxemar, Eloy García, ha destacado un año más la petición de ampliación del recinto ferial, cuyo espacio expositivo disponible, 37.000 metros cuadrados, ha sido ocupado por completo.

García ha recordado que para esta edición se han quedado "fuera" expositores por falta de espacio y ha estimado en 20 millones de euros el dinero que "se pierde" cada año que el recinto mantenga la misma extensión.

Por ello, un año más ha repetido una reivindicación ya 'clásica' de los organizadores de la Feria: es necesario ampliar y mejorar el Ifevi. En ese sentido, ha pedido un "acuerdo entre administraciones" para hacerlo posible.

Sobre esto, el alcalde de Vigo, Abel Caballero ha señalado que la Zona Franca, que él preside, está dispuesta a entrar en el patronato y a financiar las obras necesarias, aunque para ello es necesario un acuerdo previo con la Xunta de Galicia.

Conxemar es, en palabras de Caballero, "la joya de la corona de la pesca en el mundo", por eso ha habido "ataques para llevarla fuera de Vigo". "Todas las ciudades del mundo desearían tener Conxemar", ha sentenciado tras compararlo con "la ONU en Vigo".