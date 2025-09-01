La Feria Internacional Abanca Semana Verde regresa a Galicia en 2026

La Feria Internacional Abanca Semana Verde de Galicia regresa del 4 a 7 de junio con su 48ª edición, con la que pretende convertirse una vez más en el gran certamen multisectorial de comercio y ocio del noroeste peninsular.

En esta edición contará con sus consolidados certámenes paralelos, el XXIX Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca; el XV Salón Turístico de Galicia, Turexpo Galicia, la XII Feria de Fiestas de Interés Turístico, Festur, y también la XII Feria de Caza, Pesca y Naturaleza, Fecap Abanca.

A ellos se unirá la segunda edición del Salón de Belleza y Estética Avanzada, Intermax Beauty Show y, como es habitual, otros muchos sectores que irán desde ganadería, bioenergía, pequeña maquinaria, jardinería o herramienta hasta mobiliario, decoración o artesanía.

En cuanto a su programa, incluirá nuevamente actividades para profesionales y público general, sumando novedades a las propuestas ya clásicas en la feria que cuentan con una excelente acogida en todas las ediciones.