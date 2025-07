Transportes subraya que la exclusión de Vigo como puerto nodal "no le priva de mecanismos de financiación"

El ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha subrayado que el hecho de que el puerto de Vigo no esté como puerto nodal en la red transeuropea de transportes "no le priva de mecanismos de financiación" para su desarrollo.

Así lo ha trasladado, el secretario de Estado de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez Quintanilla, que ha subrayado que la consideración de Vigo como terminal nodal "no depende de una decisión que deba adoptar el Gobierno de España".

Según recoge Europa Press, esa consideración de basa en criterios estadísticos de Eurostat, que en su día no fueron atendidos. En esta línea, ha repetido que "con independencia" de la "aspiración legítima" del Puerto a ser considerado nodal, eso no significa "que no pueda aspirar a la financiación que le permita su desarrollo".

En ese sentido, ha apelado al trabajo "a medio plazo" para lograr cumplir los criterios y ha remarcado que ese logro pasa, o bien porque las cifras del puerto crezcan, o bien por una modificación de los requisitos técnicos.

"Nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar", ha prometido, antes de subrayar que el Puerto de Vigo es una "infraestructura importante" para el ministerio, y "va a tener toda la atención y colaboración que requiera".

Torre digital de control del aeropuerto

En el mismo almuerzo que ha mantenido con empresarios, el secretario de Estado se ha referido a la puesta en marcha de la torre digital de control en el aeropuerto de Peinador, y ha aclarado que la operación de esta nueva infraestructura ha comenzado "por fases".

Así, ha explicado que se está llevando a cabo un proceso de transición que requiere de cierta capacitación de los controladores aéreos, "y se va asignando el funcionamiento por franjas".

"Por el momento va funcionando bien, creemos que es un modelo de éxito y que, además, dota al aeropuerto de Vigo de capacidades que están en algunos de los aeropuertos más avanzados tecnológicamente del mundo", ha añadido.

Por ello, ha pedido "darle tiempo" y ha insistido en que la puesta en marcha está en una fase de transición "ordenada, tranquila y exitosa".