El Desafío Boot Camp regresa a Vigo: 6,5 kilómetros y más de 30 obstáculos

Vigo calienta motores para coger la XII edición del Desafío Boot Camp este domingo en las inmediaciones de la playa de Samil. La prueba tendrá un recorrido de aproximadamente 6,5 kilómetros y más de 30 obstáculos.

Uno de los elementos que hacen especialmente singular al Desafío Boot Camp es su escenario, donde la arena es un obstáculo más. A los más de 30 obstáculos se suma así el propio terreno de Samil, donde superar los diferentes retos y avanzar por un entorno de playa convierte el recorrido en una experiencia en sí misma.

El arranque de la competición será a partir de las 10:30 horas, momento en el que comenzarán las diferentes tandas de participantes, con salidas cada 15 minutos. A lo largo de la jornada tomarán la salida las categorías Élite, Popular y Kids, en una prueba que combina el componente competitivo de las carreras de obstáculos con una marcada dimensión lúdica.

La categoría Kids contará con un recorrido de 15 obstáculos, especialmente diseñado para los niños y niñas participantes. Una oportunidad para que los más pequeños puedan correr, saltar, trepar, superar obstáculos y, sobre todo, disfrutar de una jornada deportiva en familia.

"Estamos muy contentos porque es una prueba que ya se ha consolidado en el panorama del noroeste de España, en Galicia y, por supuesto, en Vigo, donde ya es un clásico", señala el CEO de Diesemm, David Suárez.

Una prueba que trasciende lo deportivo

El Desafío Boot Camp se ha convertido también en una cita vinculada al turismo deportivo, con participantes procedentes de diferentes puntos de España y Portugal, con aproximadamente un 40% de los participantes llegados desde fuera de Vigo.

En este sentido, David Suárez destaca el papel de las instituciones que hacen posible la celebración de la prueba: "Estamos muy agradecidos al Concello de Vigo, a Vigo Convention Bureau y a la Diputación de Pontevedra y Turismo Rías Baixas, por impulsar este gran evento, que genera un movimiento turístico y económico muy potente para nuestra área".

El Desafío Boot Camp cuenta con la colaboración del Concello de Vigo, Vigo Convention Bureau, Deputación de Pontevedra, Turismo Rías Baixas, Gadis, El Corte Inglés, Coca-Cola, Grupo CdeC, Amura, Casaplanta, Vodea, Couceiro, Escuela ESPS, Towanda Sunglasses, Galmotor-Gonzacar, Neumáticos Pérez Alonso y Biciocon.