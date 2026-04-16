El Concello de Vigo invertirá 1,4 millones de euros en la renovación de los vestuarios del campo de A Bouza

La Xunta de Gobierno de Vigo dará este viernes luz verde al proyecto de renovación de los vestuarios e instalaciones del campo de fútbol de A Bouza, en Coia. El Concello invertirá un total de 1.446.764 euros en una obra que tiene un plazo de ejecución de cinco meses.

Según ha informado el alcalde Abel Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación, se prevé "la demolición total de las construcciones existentes": vestuarios, locales, cantina y pista de petanca. "Vamos a demoler también y a levantar los pavimentos", ha añadido sobre las obras donde juega el decano del fútbol vigués, el Club Deportivo Coya, y el Victoria CF

El proyecto municipal incluye actuaciones como la demolición de los pavimentos afectados, la excavación necesaria para la cimentación, el desplazamiento de 1,2 metros hacia el sur de la pista de petanca, la instalación de nuevas redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad, iluminación y telecomunicaciones, así como la colocación de las edificaciones modulares y la conexión de las instalaciones con las redes exteriores.

"Vamos a mejorar todo el entorno de inmediato: pavimentación, ajardinamiento, mobiliario", ha detallado el alcalde, que ha recordado que a finales de marzo aprobaron la renovación del campo de Carballal. Próximamente, el Concello también actuará en el Monte da Mina, San Andrés de Comesaña, A Guía, As Relfas, Candeán, Meixueiro y Santa Mariña.

MS2 Cup 2026

Por otro lado, Caballero ha avanzado la aprobación de la subvención, por un importe de 140.000 euros, al Torneo Internacional de Fútbol Base MS2 Cup 2026, organizado por el exjugador del Celta y Real Madrid, Michel Salgado. "Se trata de un torneo que destaca por su singularidad y la participación de clubs de alto nivel de ámbito internacional", ha afirmado.

El evento acogerá delegaciones de más de 22 países de Europa, Oriente Medio y Australia, e incluye clubs campeones de competiciones europeas como la Champions League. En ediciones anteriores, la participación superó las 4.500 personas entre deportistas y cuerpo técnico.