La solidaridad bate récords en Salceda de Caselas (Pontevedra) durante la Navidad 2025

Equipo de gobierno de Salceda de Caselas, durante la San Silvestre del municipio Concello de Salceda de Caselas

Salceda de Caselas (Pontevedra) puede sacar pecho de ser uno de los municipios más solidarios de la comarca. Especialmente esta Navidad, en la que numerosas iniciativas han mostrado su sensibilidad hacia las personas con menos recursos.

Así lo ha asegurado en una nota de prensa el gobierno local, que recuerda que la mayor parte de estas ayudas tienen como destino el programa municipal de alimentos. Esta acción atiende en estos momentos a 60 personas, de las cuales 25 son menores de 16 años.

Por esta razón, el Concello ha querido agradecer este martes la colaboración de sus vecinos. La alcaldesa, Loli Castiñeira, y el resto de su equipo se han mostrado orgullosos y orgullosas de sus vecinos, que han estado "a la altura" y han echado una mano "cuando es preciso".

La concelleira de Benestar Social, Selene González, ha recordado que una vecina quiso hacer una aportación económica para destinar a vales de compra "en agradecimiento a Salceda que tan bien la acogió cuando se mudó hace dos años".

Entre las actividades más destacadas este mes de diciembre, se encuentra el partido solidario de fútbol organizado por la Fundación Denis Suárez, la San Silvestre solidaria y las actividades que han organizado desde los institutos hasta Cruz Roja, SMRC Automotive o Cárnicas O Labrego.