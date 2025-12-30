Ponteareas (Pontevedra) ultima los detalles de su San Silvestre Solidaria

Cuenta atrás para la San Silvestre Solidaria de Ponteareas (Pontevedra). Su Concello ultima los detalles para la celebración de esta tradicional carrera, que saldrá de la Plaza Maior a las 16:00 horas este miércoles 31 de diciembre.

Como explica el gobierno local en una nota de prensa,la prueba no es competitiva y tiene un carácter solidario. La totalidad de la recaudación se destinará a la Asociación Española Contra o Cancro (AECC), a la que el Concello sumará una aportación solidaria propia.

"Esta cita é moi importante porque une deporte, convivencia e solidariedade. Animamos a todos os veciños e veciñas a participar, xa sexa corréndoa ou animando aos que o farán", ha destacado el concelleiro de Deportes, Nicolás Rodríguez, que ha recordado que habrá una chocolatada final para despedir el año.

Por su parte, la alcaldesa, Nava Castro, ha afirmado que "unha ocasión máis, Ponteareas volve amosar o seu lado máis solidario, neste caso cunha carreira que ten un importante fin social. Gracias á colaboración de todas e todos despediremos o ano de forma solidaria cun evento que, estou segura, será moi divertido".

Restricciones de tráfico

Por motivo de la carrera, se cerrará la circulación de vehículos en las calles que forman parte del recorrido: Praza Maior, rúa Esperanza, rúa Morales Hidalgo, rúa Dr. Fernández Vega, rúa Reveriano Soutullo, rúa Salvaterra, rúa Virxe da Luz, rúa Amado Garra, rúa Azorín, avenida Rosalía de Castro, rúa Virxe dos Remedios, rúa Alcalde Daniel Ojea, rúa Alfonso Vázquez Fraile, rúa dos Mestres, Rúa Senén Canido, Praza Bugallal, rúa de Oriente, rúa Sarmiento Rivera, rúa Sauce, Paseo Matutino, rúa Carballos, rúa Castañal, avenida de Galicia e rúa Concha Brei.

El Concello de Ponteareas ha recordado, además, que la circulación estará restringida desde el comienzo hasta la finalización de la prueba. En consecuencia, los vecinos afectados podrán entrar y salir con su vehículo al inicio o al final de la carrera. El gobierno local ha pedido disculpas de antemano ante las posibles molestias ocasionadas.