Salceda de Caselas (Pontevedra) prepara su popular San Silvestre solidaria: participarán 600 personas

Salceda de Caselas se prepara para su tradicional carrera solidaria de final de año. Este viernes 26 de diciembre, el municipio pontevedrés celebrará su popular San Silvestre, en que se espera la participación de 600 corredores y corredoras.

Como ha recordado el Concello de Salceda de Caselas en una nota de prensa, la participación es gratuita, aunque cada corredor deberá donar al menos un alimento no perecedero o un producto de higiene. Estos serán destinados al programa municipal de alimentos.

La carrera comenzará a las 21:30 horas y recorrerá tres kilómetros por las principales calles del casco urbano. Una vez finalizada la prueba, se servirá un chocolate en la plaza del Concello y habrá un sorteo de regalos para las personas participantes.

Según el gobierno local, se trata de un evento organizado para el "público familiar", donde lo importante no es hacer el mejor tiempo, sino "divertirse y pasar una noche en compañía. "No faltarán los disfraces que cada año hacen de esta una prueba divertida y desenfadada".

En este sentido, la alcaldesa de Salceda, Lola Castiñeira (Movemento Salceda), y el conselleiro de Deportes, Marcos Troncoso, han querido animar a las personas mayores y a los más pequeños del municipio a participar en esta jornada festiva para "despedir el año de la mejor manera".

La San Silvestre de 2025 podrá el cierre a la temporada deportiva de este año en Salceda, en "un año cargado de éxito para los y las deportistas" del concello. "Entre otros hitos, se consiguió recuperar la Gala do Deporte", ha presumido la corporación local.