Más de 1.500 personas correrán en Vigo junto a Avempo por la esclerosis múltiple

Presentación de la equipación para la carrera de la Esclerosis Múltiple en Vigo. Avempo

Todo listo para la XIII edición de la carrera que, año tras año, busca concienciar en Vigo sobre la esclerosis múltiple y visibilizar la labor de una asociación involucrada en quienes sufren esta dolencia.

Más de 1.500 personas responderán este año a la llamada de Avempo, la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple, que cerró el martes las inscripciones para las dos carreras -de 10 kilómetros y de 5 kilómetros, y para la caminata de 5- con datos "similares", según han precisado, a ediciones anteriores.

No obstante, para poder seguir recaudando fondos para la causa, la entidad mantendrá abiertas las inscripciones de los donativos a través del "Dorsal 0" solidario hasta el próximo domingo, cuando se celebrará la prueba presencial en Bouzas. Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo a través del portal Magmasports (https://magmasports.es/es/evento/dorsal-0-solidario-pola-esclerose-multiple).

Más concretamente, fueron 1.415 personas las que se inscribieron a las carreras competitivas y a la andaina. Además, otro centenar adquirió el dorsal solidario, por lo que el pelotón ha sumado, hasta el momento, 1.513 personas.

Desde la asociación quieren trasladar un mensaje de agradecimiento a la sociedad viguesa por el "gran apoyo" recibido con el repunte de inscripciones en los últimos días y las muestras de cariño recibidas.

Recogida de dorsales

La recogida de dorsales y chips para la carrera podrá realizarse de forma exclusiva en la sede de Avempo -Rúa Camilo Veiga, 44 Bajo- el viernes, 24 de octubre, de 16:00 horas a 20:00 horas. También el sábado, día 25 de octubre, de 10:00 horas a 20:00 horas.

Por cuestiones organizativas, la asociación no entregará este año dorsales el domingo en la Alameda de Bouzas, por lo que agradece que todas las personas inscritas se acerquen hasta su sede para recoger su dorsal o autoricen a otra persona para hacerlo en su nombre.

Las personas interesadas podrán adquirir también en la asociación la camiseta y sudadera oficial del "Eu Móvome pola Esclerose Múltiple", que este año simboliza un trébol de cuatro hojas, para plantarle cara a la mala suerte en la 13 edición de la carrera.

Recorrido

La salida y la meta del "Eu Móvome" se situarán en la Alameda Suárez Llanos de Bouzas. El circuito tendrá el siguiente recorrido: Rúa Pescadores - Rúa Eduardo Cabello - Avda. Beiramar - Rúa Jacinto Benavente - Rúa Coruña - Rúa Tomás A. Alonso.

La asociación recuerda que los corredores y corredoras de la carrera 10K no tienen que entrar en la Alameda Suárez Llanos en la segunda vuelta, girarán directamente en la Rúa Pescadores. Toda la información del "Eu Móvome pola Esclerose Múltiple" será actualizada a través de la web habilitada por Avempo para la carrera y en las redes sociales oficiales de la prueba deportiva en Twitter, Facebook e Instagram con el hashtag #EuMóvome25.