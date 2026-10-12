Entre Pontes Trail & Running en Vigo. Diputación de Pontevedra

Los montes de Vigo reúnen a 800 participantes en una jornada de trail y senderismo

Los montes de Vigo acogieron este lunes la segunda cita del circuito Entre Pontes Trail & Running, que reunió a 800 participantes entre la carrera principal, las rutas de senderismo y las pruebas infantiles.

La competición, con salida y meta en el Parque Forestal de Beade, agotó sus inscripciones en pocos días.

Anxo Otero y Olalla Saborido se proclamaron vencedores en las categorías masculina y femenina, respectivamente, tras completar un recorrido de 14 kilómetros y 380 metros de desnivel.

Otero cruzó la meta con un tiempo de 1:04:27, mientras que Saborido terminó en 1:18:13.

La jornada incluyó también dos caminatas no competitivas, de 4,6 y 2,9 kilómetros, carreras infantiles y actividades de animación. Todas las modalidades fueron gratuitas.

El circuito, promovido por la Diputación de Pontevedra, continuará el 25 de octubre en Gondomar, con una carrera de 10 kilómetros, antes de pasar por Cerdedo-Cotobade, Pontevedra y Moaña.