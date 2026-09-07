El Trofeo Príncipe de Asturias corona en Baiona (Pontevedra) a sus campeones

El 41º Trofeo Príncipe de Asturias cerró este domingo en Baiona tres jornadas de competición especialmente condicionadas por la falta de viento. Las mejores condiciones de la última jornada permitieron recuperar buena parte del programa pendiente y definir las clasificaciones de las ocho categorías, después de reunir en las Rías Baixas a 87 embarcaciones y cerca de 500 regatistas.

En las categorías ORC, el Mirfak, de Diego López, se proclamó campeón en ORC 1-2, mientras que el Nortemar Peperetes, de José Manuel Millán, venció en ORC 3 y se adjudicó además la clasificación conjunta de los tres primeros grupos ORC. El Orión, de Javi Pérez, ganó en ORC 4 y el vigués Boeiro Uno, de Paco Riveras, dominó el ORC 5 con dos victorias en las dos pruebas disputadas.

Los otros dos títulos ORC fueron para el Camping Ría de Arosa, vencedor en Extra A tras remontar en la última jornada, y el Too Match, de Mariano Benavente, que hizo lo propio en Extra B. En la clase J80, el triunfo correspondió al Marías-Casas do Telhado, de Manuel María Cunha.

La competición femenina volvió a tener como protagonista a Sofía Toro, cuyo equipo, el Silleiro del Real Club Náutico de A Coruña, consiguió un pleno de victorias y revalidó el título de la Gestilar Ladies Cup, que este año celebró su 30ª edición.

La entrega de premios incluyó también el Trofeo Don Juan de Borbón, concedido al Yess Too HM Hospitals, y una mención especial a la tripulación del NAB, formada por alumnos del Centro Juan María de Nigrán y ASEM Galicia que participan en la Escuela de Vela Adaptada del Monte Real Club de Yates.