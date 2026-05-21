Vigo da la bienvenida a la gran fiesta de la vela oceánica con la llegada de La Solitaire du Figaro Paprec

Vigo ya es la capital de la vela oceánica. La flota de la 57ª edición de La Solitaire du Figaro Paprec ya está en la ciudad, tras la llegada de los primeros regatistas, liderados por el irlandés Tom Dolan. Así, la ciudad olívica inicia cuatro días de fiesta con el Village oficial.

El acto inaugural ha tenido lugar este mediodía en la dársena de Portocultura. Este espacio acogerá durante toda la escala viguesa actividades gratuitas abiertas al público, coincidiendo con la llegada de la flota procedente de Perros-Guirec, en la Bretaña francesa.

La inauguración ha contado con la presencia del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo; la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz; el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana; y la directora de La Solitaire du Figaro Paprec, Philippine Collod, entre otros.

Las autoridades han procedido al tradicional corte de cinta con la bandera de Galicia bajo el arco principal de acceso al Village. Calvo ha agradecido que la organización "siga confiando en Galicia y en Vigo por segundo año consecutivo".

"Demuestra la capacidad de nuestra comunidad para acoger eventos deportivos internacionales de primer nivel”. Calvo ha destacado también el atractivo deportivo de la regata y su repercusión turística: "Es un honor ser sede de una competición tan exigente e igualada".

Por su parte, Luisa Sánchez ha mostrado su satisfacción por recibir por segundo año consecutivo a la flota de la regata en Vigo y subrayó el valor del turismo deportivo para la proyección internacional de la ciudad y de las Rías Baixas.

“Estamos encantados de volver a acoger a estos navegantes y de que Vigo vuelva a situarse en el centro de una gran prueba oceánica internacional. Durante estos días podremos disfrutar de una competición muy exigente y de un amplio programa de actividades abiertas al público”, ha afirmado.

Carlos Botana ha subrayado “el enorme mérito deportivo y humano” de los participantes tras completar en solitario cerca de 600 millas de navegación desde la Bretaña francesa. También ha puesto en valor el impacto que vive estos días la ciudad coincidiendo con la celebración de Navalia y la regata: “Los hoteles están llenos y Vigo vive una gran actividad vinculada al sector naval y marítimo”.