El anticiclón obliga a recortar la primera etapa de La Solitaire du Figaro Paprec, que llegará hoy a Vigo

La entrada de un anticiclón ha obligado a reducir el recorrido previsto de la primera etapa de La Solitaire du Figaro Paprec, que finalmente llegará a Vigo al mediodía.

Tras el paso obligatorio por el faro Wolf Rock, en Inglaterra, después de la salida desde Perros-Guirec, en la Bretaña francesa, el siguiente punto obligatorio del recorrido era el cabo Finisterre, antes de encarar el descenso por la costa oeste gallega rumbo a Vigo. Sin embargo, la entrada del anticiclón que dominará Galicia durante los próximos días ha dejado a las Rías Baixas y a Vigo prácticamente sin viento, lo que impediría que la regata se desarrollase con una coherencia deportiva adecuada.

Por ello, la dirección de regata ha decidido considerar como tiempo válido el registrado hasta la línea que define el paso obligatorio frente al cabo Finisterre, situada a unas cincuenta millas de Vigo. Toda la flota cruzará dicha línea de llegada a lo largo de la mañana de este jueves y se prevé que los barcos comiencen a llegar a Vigo a partir del mediodía, entre las 14:00 y las 15:00 horas.

"Durante varios días, los modelos meteorológicos nos mostraban una potente dorsal en el noroeste de la Península Ibérica que bloqueaba el paso. Nos enfrentábamos a varios retos. El primero era mantener una regata deportivamente interesante y, por tanto, encontrar en los distintos modelos meteorológicos hasta dónde podíamos considerar que todavía habría viento suficiente y una coherencia entre previsiones", explica el director de la regata, Yann Chateau.

"El segundo reto era permitir que la flota llegase a Vigo con tiempo suficiente para ofrecer a los regatistas una recuperación adecuada, ya que los modelos meteorológicos indicaban que las últimas 80 millas hasta Vigo podrían requerir alrededor de 24 horas adicionales, lo que supondría una llegada el viernes por la mañana para los primeros y el viernes por la noche para los últimos", indica.