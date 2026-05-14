El Celta Zorka se juega este fin de semana el ascenso en casa: horarios y rivales

Vigo volverá a acoger la Final Four de ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino tres años después, en la que el Celta Femxa Zorka busca regresar a la élite.

Tras dos temporadas en las que Estepona ha acogido esta fase final, el Pabellón de Navia quiere volver a convertirse en el talismán de las jugadoras entrenadas por Cristina Cantero y volver a celebrar el ascenso en casa, como en 2023, y acompañar al campeón Azulmarino Mallorca a la LF Endesa.

El Celta abrirá las semifinales el sábado a las 18:00 horas frente al Melilla Ciudad del Deporte; la segunda semifinal la disputarán a las 20:30 horas el Unicaja Mijas, que repite Final Four por segundo año consecutivo, y el Osés Construcción, que busca el retorno a la máxima categoría tras descender el año pasado.

La gran final será el domingo a las 17:30 horas, cuando se decidirá el nuevo equipo de LF Endesa. Una cita en la que querrá estar el Celta Zorka tras una brillante temporada que termine con el máximo premio.

Las entradas se pueden comprar en este enlace, y tanto las semifinales como la final se podrán seguir en directo a través del canal oficial de Youtube de la FEB.