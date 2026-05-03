El sur de Pontevedra respira ciclismo con la primera etapa de La Vuelta Femenina

El sur de Pontevedra ha vuelto a sentir la emoción del ciclismo este domingo. La primera etapa de La Vuelta Femenina ha comenzado en Marín, desde donde las 126 ciclistas participantes han recorrido 114 kilómetros hasta Salvaterra do Miño. pasando por Cangas de Morrazo, Moaña, Pazos de Borbén y Ponteareas..

La suiza Noemi Rüegg se ha coronado como la líder de esta etapa, con un tiempo de 2 horas, 53 minutos y 40 segundos. La ciclista de EF Education - Oatly correrá con el maillot rojo en la segunda etapa, que conectará Lobios con San Cibrao de Viñas. "La mayor victoria de mi carrera", ha asegurado al término de la prueba.

El mejor equipo ha sido UAE Team ADQ, que tiene en la francesa Maeva Squiban a la mejor escaladora de la competición. La italiana Eleonora Ciabocco, del Team Picnic PostNL, ha registrado el mejor tiempo y la mejor clasificación entre las competidoras más jóvenes, alzándose con el maillot blanco.

La lluvia ha sido la gran protagonista de la prueba, en la que Rüegg ha hecho valer su potencia en finales en repecho para superar a dos corredoras del calibre de la doble campeona mundial Lotte Kopecky (Team SD Worx-Protime) y la reciente ganadora de París-Roubaix, Franziska Koch (FDJ United-Suez).

"La provincia del deporte"

El evento ha contado con una importante representación institucional, de la Deputación de Pontevedra y de la Xunta de Galicia. El presidente provincial, Luis López, ha asegurado que la meta de la etapa inicial se sitúe en Salvaterra do Miño confirma a las Rías Baixas como un territorio amigo del ciclismo y a Pontevedra como "la provincia del deporte".

Por su parte, el director de Turismo de GALICIA, Xosé Merelles, ha destacado que este tipo de eventos funcionan "como un escaparate para el turismo, con un alto valor de impacto internacional y, sobre todo, con un gran poder de propagación de todo lo que implica Galicia Calidade".

En este sentido, ha recordado que se trata de una competición consolidada en el calendario internacional. En la pasada edición, la retransmisión llegó a 190 países, con más de 700 horas vistas y un notable crecimiento digital. Este 2026 se puede disfrutar de las carreras desde RTVE, Eurosport y HBO Max.