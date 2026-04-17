Vigo, única escala no francesa de la regata La Solitaire du Figaro: "Una experiencia difícil de olvidar"

Vigo volverá a convertirse este año en el epicentro de la vela oceánica europea. La ciudad olívica es la única escala fuera de Francia de la regata La Solitaire du Figaro, cuya visita de 2025 fue "una experiencia difícil de olvidar".

Estas son palabras de este viernes de la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, que ha destacado el impacto económico, turístico y mediático que supone para Vigo eventos como La Solitaire du Figaro. La prueba recalará en el puerto, por segundo año consecutivo, entre el 21 y el 24 de mayo.

Los regatistas llegarán procedentes de la comuna francesa de Perros-Guirec para luego partir a la localidad de Pornichet. Se trata de una de las regatas más duras del calendario náutico europeo, que reunirá a algunos de los mejores regatistas del mundo en un recorrido por etapas en solitario.

Así fue en 2025, cuando los participantes pusieron a prueba su resistencia física y mental. "Vivimos una experiencia difícil de olvidar, tanto en el mar como en tierra, con una llegada épica, con una ciudad volcada con la regata y con una hermosa estampa de la salida por la ría", ha afirmado la vicepresidenta.

La representante provincial ha remarcado el retorno económico y la proyección internacional de la cita, subrayando que "la regata generó un impacto notable en la hostelería, en el comercio y en el sector náutico, al tiempo que situó a Vigo y a las Rías Baixas como un destino náutico de referencia a nivel mundial".

"Apoyamos eventos que generan economía, que contribuyen a desestacionalizar las visitas y que proyectan nuestra tierra en el exterior. Demostramos que somos capaces de situar a la provincia en el mapa de las grandes citas deportivas", ha asegurado Luisa Sánchez en la presentación del evento.