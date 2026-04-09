La travesía a nado Costa Serena, en Nigrán (Pontevedra), abre las inscripciones este viernes

La XVI Travesía a nado Costa Serena-Gran Premio Concello de Nigrán abrirá mañana viernes el plazo de inscripción para una edición que se disputará el domingo 19 de julio en Praia América.

La organización prevé reunir a cerca de 600 nadadores, entre participantes nacionales y extranjeros, en una cita ya consolidada del calendario de aguas abiertas.

Las inscripciones podrán formalizarse hasta el 13 de julio a través de la web de Magma Sports, mientras que el reglamento completo estará disponible en la página oficial de la travesía. Además, las personas empadronadas en Nigrán contarán con un descuento de 3 euros en la cuota de inscripción.

La competición incluirá seis recorridos adaptados a distintas edades y niveles: pruebas de 4 kilómetros, 2,7 kilómetros, 800 metros, una carrera de relevos de 2x400 metros y dos distancias infantiles de 50 y 150 metros para niños de entre 5 y 13 años. El neopreno será optativo en todas las modalidades.

La salida de las pruebas principales se situará en el canal principal de entrada y salida de embarcaciones de Praia América, con llegada frente al puesto de Protección Civil de Panxón. La prueba de 4 kilómetros arrancará a las 11:25 horas, la de 2,7 kilómetros a las 11:50, la de 800 metros a las 12:00 y los relevos a las 13:30, mientras que las infantiles se celebrarán a las 13:00 y 13:15 horas.

Para garantizar la seguridad, el dispositivo en el mar contará con boyas de señalización, embarcaciones de Protección Civil do Val Miñor, Búsqueda y Salvamento de Galicia, Tierra y Mar Aventura, Guardia Civil del Mar y kayaks de apoyo.

En las distancias de 4 km, 2,7 km y 800 metros se entregarán trofeos y premios a los tres primeros clasificados absolutos en categoría masculina y femenina, además de reconocimientos específicos para la modalidad sin neopreno en 4 km y 2,7 km.

La prueba reina de 4 kilómetros también repartirá medallas por categorías de edad y premios especiales al primer nigranés y nigranesa, así como al participante más joven y al de mayor edad. La jornada comenzará a las 09:00 horas en las instalaciones deportivas de Dunas de Gaifar, donde se entregarán las bolsas del nadador, y concluirá con un aperitivo para todos los participantes en el Playa Club Nigrán.