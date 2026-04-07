Vigo financiará por completo el Marisquiño: "El festival será completamente gratuito"

Concello de Vigo y organización de O Marisquiño firman este martes un convenio de colaboración, asegurando un importe de 1.342.000 euros para cubrir la totalidad del evento. Esta financiación hará que, un año más, el festival de cultura urbana y deportes urbanos sea completamente gratuito para todos los asistentes.

El Marisquiño se celebrará del 6 al 9 de agosto en la playa de Samil y contará con la participación de 1.500 deportistas provenientes de más de 30 países, que competirán en disciplinas como skate, BMX, breaking, básquet 3x3, Flatland, Big Air, FMX y MTB.

El evento también incluye pruebas adaptadas para personas con discapacidad y una programación cultural con conciertos y animación. Caballero destacó que la financiación del festival corre en su totalidad a cargo del Concello de Vigo, sin aportación de la Xunta de Galicia ni de la Diputación de Pontevedra, garantizando así que la experiencia sea accesible para todos los ciudadanos.