La Diputación de Pontevedra sitúa 'O Gran Camiño' como pieza clave del turismo en Rías Baixas

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha señalado O Gran Camiño como uno de los componentes más valiosos de la "provincia del deporte" y ha subrayado su contribución a la promoción del destino turístico Rías Baixas.

Durante la presentación de la etapa que discurrirá por la provincia en la sexta edición de la carrera ciclista, López ha afirmado que "O Gran Camiño es el resumen perfecto de los beneficios" que aporta apostar por el deporte, la organización de grandes eventos y el turismo deportivo, y ha confirmado que la prueba volverá a contar este año con el patrocinio de la Diputación.

En el acto, celebrado en la sede de la Diputación en Vigo, la vicepresidenta provincial y diputada de Deportes, Luisa Sánchez, ha reivindicado que "la provincia de Pontevedra es la provincia del deporte". Entre los presentes estuvieron los alcaldes de As Neves y A Guarda, José Manuel Alfonso y Roberto Carrero, municipios que serán salida y meta de la etapa, así como el director de O Gran Camiño, Ezequiel Mosquera, y el exciclista pontevedrés y ganador del Tour de Francia Óscar Pereiro.

La organización ha detallado que la carrera se celebrará este año entre el 14 y el 18 de abril, tras lograr la autorización de la UCI para el cambio de fechas y evitar el tiempo invernal de ediciones anteriores. La prueba constará de cinco etapas, partirá desde Portugal y recorrerá las cuatro provincias gallegas, con una etapa pontevedresa final y decisiva el 18 de abril, entre As Neves y A Guarda, con un desenlace "espectacular" que, según la organización, no se decidirá al sprint.

La Diputación enmarca la cita en su estrategia para impulsar un turismo sostenible y descentralizado en las Rías Baixas, apoyada este año en la campaña centrada en turismo deportivo "Tu meta, tu destino", al considerar el deporte un escaparate para diversificar, desestacionalizar y reforzar valores como salud y naturaleza.