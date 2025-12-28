Amoeiro (Ourense) inaugura el nuevo césped artificial del campo de fútbol de A Penafita

El campo de fútbol de A Penafita ya cuenta con un nuevo terreno de juego de césped artificial, una mejora largamente esperada que fue estrenada este domingo en un acto al que asistió el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor.

La jornada sirvió para poner en valor una actuación que permitirá un uso intensivo de la instalación durante todo el año.

La renovación del campo fue posible gracias a un convenio entre el Ayuntamiento de Amoeiro y la Diputación, que asumió la mayor parte de la inversión destinada a la colocación del nuevo césped artificial, con una aportación superior a los 427.000 euros.

El Ayuntamiento completó la financiación con cerca de 47.500 euros, reafirmando su apuesta por el deporte local.

Durante el acto, Luis Menor subrayó el compromiso de la institución provincial con la mejora de las infraestructuras deportivas en los municipios de la provincia, destacando la importancia de dotar a los clubes y a la vecindad de espacios modernos y funcionales.

El estreno del nuevo terreno de juego se celebró con la disputa de dos partidos amistosos, que sirvieron como primera toma de contacto con una superficie que permitirá acoger entrenamientos y encuentros tanto de fútbol once como de fútbol ocho, independientemente de la climatología.