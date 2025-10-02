Los montes de Vigo para ponerse en forma: El trail periurbano cumple nueve ediciones

El Trail Montes de Vigo llegará el próximo 12 de octubre a su novena edición con la posibilidad de disputar dos distancias -14 y 24 kilómetros- y una andaina familiar. La cita deportiva, con la que colaboran Vegalsa-Eroski, la Mancomunidade de Montes de Vigo, el Concello de Vigo, la Diputación de Pontevedra y Vitaldin Sport, discurrirá por los montes de Beade a partir de las 08:30 horas.

Todas aquellas personas interesadas en sumarse a esta iniciativa deportiva podrán hacerlo hasta el próximo 8 de octubre, fecha límite para la inscripción. Será por medio del sistema electrónico de deporticket.com.

Entre las novedades de la prueba este año, cuyo arranque y meta quedarán instalados en el Parque Forestal de Beade, destaca la inclusión de la misma en la Pontevedra Trail League. A todos los participantes se les hará entrega de un dorsal, camiseta conmemorativa y avituallamientos. Al finalizar, se distinguirá con un premio-trofeo a los tres primeros de cada categoría de las pruebas deportivas.



