El paso adelante de Hugo Álvarez: más cómodo por derecha, una mejora de cifras y renovación en el horizonte

El partido frente a la Juventus fue doloroso para el Celta. Después de un esfuerzo titánico, el conjunto gallego no pudo rascar ni siquiera un punto tras el tanto de Kolo Muani en el último minuto. Pero, a pesar de la derrota, el choque ante los bianconneri dejó noticias positivas en clave de varios jugadores como es el caso de Hugo Álvarez.

El ourensano fue uno de los mejores del partido. Indetectable para los defensores juventinos entre líneas, el ‘Druida’ mejora todo ataque que pasaba por sus pies, sobre todo en un primer tiempo excelente. Un gran partido coronado con su primer tanto de la temporada y también en competiciones europeas.

El inicio de temporada de Hugo Álvarez ha ido de menos a más. Tras una titularidad en los primeros seis partidos del curso (dos de ellos sin minutos), el canterano ha recuperado la confianza de Claudio Giráldez. Ha sido titular en los últimos tres encuentros mostrando su polivalencia. Ha ocupado las posiciones de carrilero zurdo, extremo izquierdo y extremo derecho. Una cualidad importante del futbolista nacido en Ourense.

Mejor por el sector diestro

Esa polivalencia, siempre bien valorada, no esconde que Hugo Álvarez se encuentra más cómodo en una función concreta. En la zona derecha del ataque del Celta es donde el canterano muestra sus mayores cualidades. Su naturaleza de mediapunta, unido a un carrilero diestro que suele ser más profundo, le permite entrar en juego en posiciones interiores y Hugo se mueve como pez en el agua en estas situaciones como mostró ante la Juventus.

Actuando como un tercer ‘falso’ centrocampista, similar a lo que ocurre con Sergio Carreira desde el carril zurdo, Hugo Álvarez encuentra más contacto con balón en 3/4 de campo rival. En estos momentos, el jugador de ataque ha generado tres tantos en la presente temporada (un gol y dos asistencias) y es el máximo generador ofensivo del Celta junto a Miguel Román y Hugo González. Como curiosidad, todas sus participaciones de gol llegaron desde su ubicación en el sector diestro del terreno de juego.

Un jugador que debe seguir creciendo con sus 23 años y, como ha podido conocer Treintayseis, que trabaja constantemente en la mejora de cifras. Exhibir más colmillo en los últimos metros para superar los siete tantos generados en sus dos temporadas completas con el primer equipo.

Sin prisas con una renovación

El Celta está trabajando en la renovación de varios futbolistas, sobre todo los que terminan su vínculo contractual en 2028. Las prioridades eran la ampliación de contrato de Javi Rodríguez (renovado hasta 2030) y Miguel Román. Por detrás aparece algún jugador más que termina contrato en la próxima temporada, entre ellos Hugo Álvarez.

La situación del canterano de Ourense es diferente. Firmó su renovación en 2024 con una ficha superior a los anteriormente mencionados tras despuntar en el primer equipo. El club aún no ha comenzado a abordar su renovación y no ha habido el primer contacto formal. Como ha conocido este medio, se espera que las primeras charlas para actualizar el contrato de Hugo Álvarez se produzcan a partir de enero (cuando entra en el último año y medio de contrato). El futbolista es muy feliz en Vigo y querría seguir vinculado más años con el Celta, junto a tener cada vez más peso en el terreno de juego.