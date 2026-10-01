Celta y Conxemar sellan su "alianza estratégica" con la incógnita del nombre del estadio

Celta y Conxemar han sellado este jueves una "alianza estratégica de largo recorrido" con el objetivo de impulsar una "cultura de salud y bienestar". Ahora bien, el club olívico no ha confirmado el cambio de nombre del patrocinador del estadio de Balaídos.

La colaboración se ha presentado este jueves a las 19:00 horas, en la Sala Presidentes del templo celeste. El acto ha contado con representantes de ambas organizaciones, medios de comunicación y diversas autoridades. Destacan la presidenta del club, Marián Mouriño, y el presidente de Conxemar, Eloy Alvariza.

Según han explicado, el acuerdo se sustenta en una "visión compartida sobre la importancia de la alimentación saludable, la práctica deportiva y la divulgación de herramientas" para contribuir al desarrollo social y al bienestar de las personas. Tendrá una vigencia de siete años, hasta el 2033.

A través de la Fundación Fish Nation, ambas entidades impulsarán la creación de contenidos audiovisuales, campañas de comunicación, iniciativas de participación ciudadana y diferentes acciones divulgativas dirigidas a fomentar hábitos saludables y acercar a la sociedad el valor nutricional, social y económico de los productos del mar.

"Compartimos una forma de entender el compromiso con la sociedad", ha destacado Alvariza, que considera que la alianza con el Celta va mucho más allá de una colaboración institucional. Por su parte, Marián Mouriño ha destacado que el acuerdo con Conxemar refuerza la conexión con la comunidad, consolidando la relación con uno de los sectores que mejor representa a Vigo y a Galicia.

"Se trata de crecer acompañados por un sector con el que compartimos memoria, valores y, sobre todo, una ambición de futuro", ha añadido la presidenta celesta. En esta línea, cabe destacar que la firma del acuerdo ha estado acompañada por la proyección de un documental que repasa la importancia que ha tenido el mar a lo largo de la historia de Vigo.

Cambio de nombre del estadio

Conxemar defiende que la colaboración contribuirá a reforzar la proyección internacional de la Feria Conxemar y de la industria de los productos de transformación de productos acuáticos. En esta línea, entre las acciones previstas, destaca la incorporación de Conxemar a la denominación del estadio, la creación de un nuevo Espacio Conxemar y la difusión de su feria en las plataformas del club.

Ahora bien, en declaraciones a los medios tras la firma, Marián Mouriño no ha confirmado avances al respecto, señalando el acuerdo con Abanca con vigor hasta 2028: “Están con nosotros en este contrato de diez años. Queremos que sigan, con lo cual, hoy, sigue Abanca en la camiseta, sigue Abanca en el naming del estadio y en el 2028 ya veremos”.

En concreto, el nuevo Espacio Conxemar, ubicado en la nueva grada de Gol, se configurará como un punto de encuentro para empresas asociadas, instituciones y representantes del sector. Se promocionarán los productos del mar, favoreciendo la generación de sinergias, oportunidades de negocio y nuevas vías de colaboración. Asimismo, las empresas asociadas a Conxemar podrán acceder en condiciones preferentes a espacios exclusivos y localidades reservadas en el estadio.