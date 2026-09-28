Una 'minipretemporada' para recuperar al mejor Celta

Este lunes el Celta regresa a los entrenamientos después de un descanso de cuatro días en los que plantilla y cuerpo técnico han podido descansar para afrontar un mes de octubre ilusionante a la par que intenso. Para ello, Claudio Giráldez y su staff han trazado una "minipretemporada" para llegar en las mejores condiciones a unos 15 días sin descanso.

Desde el 11 al 25 de octubre el Celta tendrá cinco partidos por delante, o lo que es lo mismo, un encuentro cada tres días. Elche (11 de octubre), Alavés (18 de octubre) y Betis (25 de octubre) serán los oponentes en el campeonato liguero para seguir escalando puestos tras la última victoria frente al Racing.



Por su parte, la Europa League vendrá con, seguramente, los dos encuentros más ilusionantes para el celtismo en esta fase de liga. El 15 de octubre llega un gigante europeo a Balaídos con la Juventus como rival. Mientras que el día 22 el Celta viajará a uno de los campos con más mística de la competición como es Celtic Park. Partido que se prevé un desplazamiento masivo de aficionados celestes.

Un partido para coger ritmo

Un parón tan largo (tres semanas completas sin competición) conlleva una preparación diferente durante estas semanas sin fútbol de clubes. El Celta, para mantener el ritmo, organizará un partido amistoso frente a un equipo de la Primera División de Portugal.



El encuentro tendrá lugar este viernes, en principio en la Ciudad Deportiva Afouteza, y el posible rival para ese partido será el Santa Clara. El conjunto portugués será una buena prueba para los de Claudio Giráldez puesto que se sitúan en la cuarta posición de la tabla en su campeonato y siguen invictos tras siete partidos. Un equipo en el que juega un viejo conocido del Celta, el delantero Gonçalo Paciencia.

Recuperar al mejor Celta

Tras un inicio de temporada complicado, donde el equipo no ha encontrado su mejor nivel en cuanto resultado y juego, este parón es el momento perfecto para reencontrarse con una versión más completa del cuadro vigués. Estos días serán importantes para aclimatar a nuevos futbolistas y recuperar el nivel de jugadores importantes que no han iniciado de la mejor manera.



Una preparación en la que Claudio Giráldez no podrá contar con los seis internacionales (Swedberg, Starfelt, Radu, Bayindir, Ilaix y Cáceres) ni tampoco con los lesionados Jones El-Abdellaoui e Iago Aspas, aunque el último debería regresar a los entrenamientos en grupo justo antes de finalizar este parón de selecciones. Serán 15 días para recuperar efectivos y volver a presenciar al mejor Celta.