El Celta anuncia a los que podrán ir a Glasgow con "visibilidad estándar" y un nuevo sorteo de entradas

El partido contra el Celtic de Glasgow del jueves 22 de octubre es uno de los más atractivos para el celtismo para desplazarse con el equipo en la primera fase de la Europa League.

El pasado viernes, el Celta abrió el proceso de solicitud de entradas para el partido ante el Celtic, un total de 2.600, en el que había dos categorías: entradas con visibilidad normal, por 35 euros, y con visibilidad reducida, por 32 euros.

Los agraciados con un asiento de visibilidad normal han recibido ya la comunicación de que disponen de ellas, mientras que aquellos que no han entrado en esta primera tanda podrán entrar en un nuevo sorteo para optar a las de visibilidad reducida.

El resultado de este segundo concurso se conocerá el miércoles 30 de septiembre a partir de las 12:00 horas, momento en el que finaliza el plazo para la prerreserva de estas localidades.

Desde el club anunciaron que el 75% de las entradas se adjudican por antigüedad medio o individual, en función de la solicitud, mientras que el 25% restante se hace mediante sorteo.

Los que no hayan conseguido entradas para visibilidad normal, también entran en una lista de espera para, en caso de que alguno de los socios agraciados no formalice el pago de la localidad antes del miércoles a las 12:00 horas, entrar en una segunda fase de asignación, con los mismos criterios de antigüedad y sorteo.