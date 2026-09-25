Borja Iglesias, el "miedo" a la sinceridad en el fútbol y un regalo especial: "El más famoso del mundo"

Como una estrella. Así entró Borja Iglesias a 'La Revuelta'. Una lona con su rostro y un público entregado al santiagués. Borja, un habitual del programa, se sintió como pez en el agua junto a David Broncano. El delantero del Celta y campeón del mundo pasó un gran rato y tuvo tiempo para dejar una reflexión profunda sobre el fútbol profesional.

Ya como “nuevo” tras su lesión, Borja repasó una trayectoria que le recompensó con llegar más maduro a la élite. "Con 23 años jugaba en 2ªB y mi realidad era de una persona de a pie", explicó Borja que continuó con el temor latente de muchos deportistas a posicionarse. "Cuando llegas a profesional piensas que si te mojas puedes perder privilegios. Yo fui probando poco a poco y al final te das cuenta que no pasa nada", aunque reconoció que sintió "miedo" por si podía meterse en un lío.

Un Borja que anima a sus compañeros a plasmar lo que piensan porque siempre pueden "ayudar a alguien" y alabó que figuras mundiales del fútbol tengan la capacidad de exponer sus ideas sin temor alguno. "Era impensable que jugadores como Lamine o Mbappé se posicionasen y ahora lo hacen porque sienten que es necesario. Me parece fantástico", finalizó Borja.

La charla también tuvo sus momentos cómicos. Uno de ellos tuvo lugar durante la repartición de regalos de una y otra parte. El programa, con su humor habitual, le regaló al celtista un álbum de cromos con sus "mejores momentos" durante el Mundial. "Por lo menos salgo bien en las fotos", dijo entre risas. Por su parte, Borja obsequió a Broncano con una camiseta de la Selección con su dorsal y dos petos, uno de ellos muy especial.

"El peto más famoso del mundo"

El primero de los petos era los que familiares y amigos vestían durante los encuentros del Mundial para poder visitar el terreno de juego tras los 90 minutos. Pero el premio gordo era el segundo. Nada más y nada menos que el peto que vistió Borja durante su calentamiento frente a Portugal, único partido que disputó durante la Copa del Mundo.

“El peto más famoso del mundo. Es del día que debuté y me lo guardé. Lo más importante de ese partido era el peto”, explicó un risueño Borja Iglesias que disfrutó al máximo posible de la entrevista.

El daltonismo en el vestuario del Celta

Ese peto, pieza de colección por su significado y trascendencia, sirvió para descubrir un pequeño secreto del vestuario del Celta. Borja Iglesias y David Broncano comenzaron a debatir sobre el color de los petos. "Hay gente en el fútbol que es daltónica. Algún compañero mío no daba un pase porque se confundía de color", comenzó Borja.

En ese instante desveló una conversación mañanera con Miguel Román en la que participó también Javi Rueda, protagonista de esta anécdota. "Hoy hablé con Miguel después del entrenamiento y apareció Javi que justamente le pasa esto (confundirse con el color de los petos)". Aunque no provoca ninguna alteración en los entrenamientos ya que se diseñan para evitar problemas de este estilo.

Para finalizar, Borja fue puesto a prueba. El desafío era complicado: colar un balón dentro de un pozo presente en el escenario. No tuvo suerte el santiagués que, en otro juego con el objetivo de meter gol en una portería improvisada, no fallaría. Con una gran ovación y entre risas se retiró un Borja Iglesias que siempre es un gusto escuchar.