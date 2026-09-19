Balaídos disfruta de la mejor música y gastronomía local para empujar al Celta a su primera victoria

El celtismo se ha vuelto a congregar en las inmediaciones del estadio municipal de Balaídos para empujar a los de Giráldez a su primera victoria. Club y afición han vuelto a demostrar su unión este sábado en la ya tradicional 'Xuntanza', con la música en directo y gastronomía local como grandes protagonistas.

La jornada ha comenzado a las 12:00 horas. Las brasas han comenzado a calentar costillas y chorizos criollos, mientras que el pulpo ya hervía en los más de diez puestos gestionados por las peñas celtistas. A su vez, Varacuncas ponían el ritmo a la previa del Celta-Racing de Santander.

Los más pequeños han podido disfrutar desde primera hora de una zona específica con actividades como fútbol 3x3, chutómetro, billar fútbol, portero giratorio y futbolines, entre otras propuestas. Esta mañana familiar también ha contado con la participación de Chiño.

La actuación de Lamatumbá ha comenzado a las 13:30 horas, mientras centenares de celtistas continuaban acercándose a las inmediaciones del templo celeste. A las 14:45 horas, fue el turno de Dirty Suc, que puso a saltar a todo el público con éxitos como 'Son Galego'.

Tras las reivindicaciones del rapero vigués, que ha solicitado al alcalde Abel Caballero ser uno de los artistas del próximo verano en Castrelos y ha mostrado su apoyo al pueblo palestino, las guitarras eléctricas tomaron la 'Xuntanza' celeste con el concierto de Keltoi a partir de las 16:00 horas.

Los centenares de celtistas corearon temas como 'Unhas cores, un sentimento' o '1923'. Conciencia social, identidad y celtismo han definido el paso de Keltoi sobre el escenario de Balaídos, animando al público a apoyar a los jugadores y entrenador celeste ante esta mala racha de resultados.