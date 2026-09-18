Colocación del techo en la grada de Gol. Concello de Vigo

La nueva grada de Gol de Balaídos empieza a lucir su "piel azul celeste" en la conexión con Río

Las obras de la nueva grada de Gol de Balaídos suman un nuevo avance visible con el inicio de la colocación de las láminas azules que formarán la envolvente exterior de la bancada.

Los trabajos han comenzado en el lateral más próximo a Río, apenas tres días después de que la estructura de hormigón alcanzase su altura máxima, y el acabado se irá extendiendo progresivamente por el resto de la grada.

En paralelo, continúa el montaje de la estructura metálica que sostendrá la futura cubierta, ahora en la mitad más próxima a Tribuna.

Los diferentes tramos de esta malla comenzaron a instalarse a finales de julio y seguirán elevándose durante los próximos días mientras avanza también la colocación de la envolvente.

El alcalde, Abel Caballero, señaló que la grada comenzará a mostrar "de forma muy rápida" el mismo aspecto exterior que el resto del estadio.

El objetivo: estrenar Gol a comienzos de enero

El Concello mantiene como horizonte la finalización de la obra a finales de 2026 y trabaja junto al Celta para intentar que la nueva grada pueda utilizarse ya en el primer partido de 2027.

La intención es que Balaídos pueda disponer de sus cuatro gradas operativas durante el fin de semana del 2 y 3 de enero, aunque el gobierno municipal reconoce la dificultad de ajustar la puesta en servicio de la estructura a esa fecha.

Gol contará con más de 7.000 localidades y permitirá elevar la capacidad total de Balaídos por encima de los 31.000 espectadores. Con su finalización quedarán completadas Río, Marcador y Gol, mientras continúan los trabajos previos para la futura reforma de Tribuna, entre ellos el retranqueo de los colectores de saneamiento.

La transformación de esta última zona forma parte del proyecto para adaptar el estadio de cara a su candidatura como sede del Mundial de fútbol de 2030, en la que se incluye la ampliación de Tribuna.