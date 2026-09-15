Iago Aspas estará un mes de baja por una rotura fibrilar en el muslo
El delantero se perderá el estreno europeo del conjunto vigués este miércoles ante el Omonia
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Iago Aspas afronta alrededor de un mes de baja después de la lesión sufrida este domingo en Balaídos durante el encuentro frente al Málaga. Según el parte médico publicado por el club, el capitán celeste sufre una rotura fibrilar en el recto anterior del muslo izquierdo, una lesión que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante aproximadamente cuatro semanas.
La lesión supone un importante contratiempo para el Celta, ya que Aspas se perderá el estreno europeo del conjunto vigués este miércoles ante el Omonia. Además, su presencia también está en duda para el duelo de la Europa League frente a la Juventus de Turín, previsto para el próximo 15 de octubre.
En Liga, el delantero tampoco estará disponible para los próximos compromisos ante el Racing de Santander, este sábado 19 de octubre, y el Elche, el 11 de octubre.
No obstante, no todo son malas noticias para el Celta. Borja Iglesias, en principio, estará disponible para disputar el encuentro de este miércoles, mientras que Pablo Durán, que no pudo participar este domingo debido a un golpe de calor, también podrá estar a disposición del técnico.
Asimismo, Aleix Febas, lesionado desde el pasado 31 de agosto, ha recibido el alta médica y ya puede reincorporarse a la dinámica del primer equipo.