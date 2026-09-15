La grada de Gol alcanza su altura máxima: "A esta velocidad va a estar acabada a finales de 2026"

El Celta y el Concello de Vigo pretenden tener la grada de Gol para recibir al Deportivo de A Coruña el fin del semana del 2 y 3 de enero. El alcalde Abel Caballero ha afirmado que la obra va "a mucha velocidad" y, de continuar así, el nuevo fondo del estadio de Balaídos estará acabado "a finales de 2026".

Así lo ha asegurado el regidor olívico en un audio distribuido este martes a los medios de comunicación. "La obra, a esta velocidad, va a estar acabada a finales de 2026. Vamos a hacer todo el esfuerzo posible, tanto el Celta como nosotros, para que pueda utilizarse el fin de semana del 2 y 3 de enero", ha afirmado.

Caballero ha desvelado que la nueva grada "alcanzó la altura máxima" en el tercio más cercano a la grada de Río. En esta zona, ha avanzado, comenzará la instalación de las láminas que conformarán "la piel azul" de la cubierta de Gol entre finales de esta semana y comienzos de la próxima.

El objetivo municipal es que el derbi gallego se dispute con el estadio a plena capacidad, sumando los más de 7.000 asientos de la nueva grada de Gol. En total, el estadio podrá acoger a más de 31.000 espectadores, a la espera de una nueva ampliación de Tribuna para poder ser sede mundialista en 2030.

"Tendremos las tres gradas definitivas del Mundial acabadas: Marcador, Río y Gol. Para 2030 tenemos que ampliar la grada de Tribuna y quiero recordar que ya está la obra en marcha", ha añadido Caballero, que ha vuelto a asegurar que la Real Federación Española de Fútbol sigue sin comunicar al Concello que "envió el nombre de Vigo para ser sede".

En este sentido, ha afirmado que este fin de semana se reunirá con el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) para "hablar de todo aquello que tiene que ver con el Mundial en Vigo", asegurando que la RFEF, la Xunta de Galicia, el PP y el BNG se oponen a la celebración del evento en la ciudad.

Desde la Deputación de Pontevedra, han recordado que destinan 13 millones de euros a "una obra clave para que Vigo pueda ser sede del Mundial". La inversión provincial en la reforma del estadio alcanza los 28 millones de euros de los 60 millones ya invertidos.

Sobre la candidatura de Vigo para ser sede mundialista, la vicepresidenta segunda de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha reafirmado su voluntad de seguir participando en las actuaciones necesarias. Asimismo, ha lamentado que el Concello no permitiera a la provincia participar en la financiación del traslado de los colectores de Tribuna.