El Eibar castiga los errores del Celta Fortuna

El Celta Fortuna cayó este lunes ante el Eibar por un contundente 0-4. Los errores propios condenaron al filial celeste, que encajó dos goles en apenas 12 minutos y se vio obligado a remar a contracorriente desde muy pronto.

Los canteranos se enfrentaron a un rival en plena forma, instalado en la parte alta de la clasificación y que atraviesa una excelente racha, especialmente en defensa, con varios partidos consecutivos manteniendo la portería a cero.

"Los primeros 20 minutos han sido duros para nosotros. Pero llevamos un buen inicio de liga y estamos contentos por eso", reconoció Yoel López tras el encuentro.

En este sentido, el equipo es consciente de que debe mejorar en defensa. López destacó que buena parte de los goles llegaron más por errores del Fortuna que por méritos del conjunto armero. Pese a la derrota, el vestuario no quiere que el resultado afecte a la confianza mostrada durante este inicio de temporada.

"Sabemos el equipo que somos y hemos hecho un inicio de liga muy bueno. Estamos satisfechos", señaló López.

A pesar de lo abultado del marcador, la afición celeste mantuvo su apoyo hasta el último minuto y no dejó de animar a los canteranos, que afrontan su primera temporada en Segunda División. Un gesto que ha sido agradecido desde el club: "Desde el campo se nota mucho el cariño", aseguró.