Al Celta se le atraganta el arranque en Liga: así comenzó en las últimas diez temporadas

El Celta todavía no conoce la victoria en esta Liga. Por el momento, dos derrotas en casa, ante Osasuna (1-2) y Athletic (0-2), y dos empates sin goles fuera, en Mestalla y ante la Real, dejan el casillero con dos puntos.

Es cierto que el encuentro en Anoeta correspondía a la jornada 6 y fue adelantado por los compromisos europeos de ambos clubes. Por tanto, el inicio en sentido estricto de temporada reflejaría un solo empate y, por tanto, un punto, lo que lo coloca entre sus arranques más pobres de la última década.

La perspectiva histórica, sin embargo, invita a relativizar el dato. Desde la temporada 2017/18, el Celta llegó a la tercera jornada con siete puntos en 2018/19; seis en 2024/25; cinco en 2020/21; cuatro en 2019/20 y 2022/23; tres en 2017/18; dos el pasado curso; y solo uno en 2021/22, 2023/24 y en la presente campaña.

Además, en la mayoría de estos cursos la primera victoria llegó muy pronto: en la jornada 1 de 2024/25; en la segunda en 2018/19, 2019/20 y 2020/21; y en la tercera en 2017/18 y 2022/23.

Dos precedentes muy recientes

Los casos que más se parecen al actual son precisamente algunos de los más recientes. En 2023/24, con Rafa Benítez en el banquillo, el Celta también tenía un punto después de tres jornadas: perdió contra Osasuna y Real Madrid en Balaídos y empató ante la Real Sociedad, dos de ellos resultados coincidentes con esta campaña, contra navarros y vascos.

La primera alegría llegó inmediatamente después, en la jornada 4, con un agónico 2-3 en Almería, aunque el equipo volvió a caer en la quinta fecha frente al Mallorca.

Más difícil fue el comienzo de 2021/22. El equipo de Eduardo Coudet perdió tres de sus primeros cinco partidos en Balaídos, ante Atlético de Madrid, Athletic y Cádiz, empató en Pamplona contra Osasuna y cayó en el Bernabéu.

Después de cinco jornadas seguía sin ganar y únicamente había sumado un punto. La primera victoria no apareció hasta la jornada 6, con un 0-2 frente al Levante gracias a los goles de Iago Aspas y Brais Méndez.

Pero sin ir más lejos, la temporada pasada el Celta tuvo que esperar hasta la jornada 10 para conseguir su primera victoria liguera. Comenzó perdiendo 0-2 contra el Getafe y después enlazó siete empates y una derrota. De hecho, quedó para la historia ese curioso récord de siete empates con el mismo resultado, 1-1.

Tras nueve encuentros sin ganar, acabó rompiendo la racha el 26 de octubre de 2025 con un 2-3 ante Osasuna en El Sadar.

Aquel mal arranque no impidió que el Celta lograse la clasificación europea incluso antes de finalizar la temporada, lo que demuestra que la cuestión no es siempre cómo se empieza, sino cómo se termina.

Balaídos, el otro dato que preocupa

A todo esto, se suma que no está siendo el mejor arranque en casa, con dos derrotas. En este caso, hay que recordar que en 2023/24 perdió sus tres primeros encuentros como local, ante Osasuna, Real Madrid y Mallorca, y en 2021/22 sucedió lo mismo contra Atlético, Athletic y Cádiz.

Frente a esto, el espectacular inicio de la 2024/25, cuando los celestes vencieron en sus tres primeros encuentros en casa ante Alavés, Valencia y Valladolid.

La siguiente cita, mañana lunes 7 de septiembre a las 19:00 horas, es en Getafe, un campo que trae buenos recuerdos recientes, pero que nunca se le ha dado del todo bien al Celta.

Si hace dos años lograba allí la clasificación europea después de 7 años gracias al gol de Iago Aspas en un estadio con mayoría celtista, el Coliseum ha sido normalmente una piedra en el camino. Después, será el Málaga el que visite Balaídos, el domingo 13 de septiembre.

Si termina ambos encuentros sin ganar, se convertiría en la tercera temporada de las últimas diez en la que los celestes completan las cinco primeras jornadas sin una victoria, junto a 2021/22 y 2025/26.