Balaídos, de estreno: Ya tiene césped nuevo a falta del proceso de cosido

El Celta ultima esta semana la colocación del nuevo césped. Un cambio que, si bien estaba previsto para dentro de un tiempo, la presencia de un hongo que terminó por enfermar el terreno de juego obligó a adelantar.

Esta semana, los técnicos procedieron a la instalación del nuevo césped. Y, una vez colocadas todas las mantas, lo que resta ahora es iniciar la labor de cosido, tal y como adelantaron esta tarde desde el club olívico.

"Todo avanza en tempo e forma para que o noso terreo de xogo chegue en perfectas condicións aos próximos partidos", aseveraron desde el equipo vigués en alusión al que se disputará el lunes entre el Celta Fortuna y el Andorra, y el primer equipo y el Osasuna.