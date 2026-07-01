El Celta presenta su equipación para la próxima temporada: "Máis identidade"

El Celta de Vigo ha presentado la nueva colección oficial para la temporada 2026/27, formada por un total de 40 prendas bajo el lema "Máis identidade. Máis Celta".

Celeste, rojo, blanco crema y azul marino son la combinación de colores que protagonizan la colección, ya a la venta desde este 1 de julio en tiendas oficiales y web. "Unha colección creada desde o que nos fai únicos: as nosas cores, os nosos símbolos e o noso escudo", explican en sus redes.

Según detallan desde el club, la primera camiseta apuesta por un diseño limpio, con el celeste como gran protagonista. El tejido incorpora un discreto canalé y detalles en blanco crema y rojo, integrados también en los patrocinadores para mantener una imagen equilibrada. En la nuca vuelve a aparecer el trisquel, símbolo de las raíces del club.

"La segunda equipación mantiene la apuesta histórica por el azul marino como alternativa a la celeste principal. El diseño recupera una estética muy reconocible para el celtismo, con una base sobria y elegante sobre la que destacan los detalles en celeste, blanco y rojo. Además, incorpora la bandera de Galicia en la nuca, toda una declaración de intenciones en el regreso del Celta a la UEFA Europa League", apuntan desde el Celta.