Ya es oficial: Mingueza, Aidoo, Cervi y Ristić dicen adiós al Celta

Día de despedidas en el Celta, con hasta seis jugadores que terminan su vinculación con el club este 30 de junio y de los que sólo uno parece que podría volver, al menos a corto plazo, la camiseta celeste.

Mingueza, Aidoo, Cervi y Ristić, además del portero Marc Vidal, finalizan este martes su contrato, por lo que se marcharán libres para poder fichar por otro equipo. El caso del defensa catalán es el más llamativo, tras convertirse en una pieza clave de los últimos años y que, finalmente, decidió no renovar; su destino podría estar en la Serie A o en la Premier League.

En el caso de Aidoo y Ristic, sus problemas físicos han sido una constante; el ghanés sufrió una rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda durante un partido amistoso en octubre de 2023 y no logró regresar al nivel que había mostrado, mientras que el lateral llegado desde el Benfica nunca logró la continuidad necesaria.

Por su parte, Cervi no llegó a asentarse con ningún entrenador, después de llegar de la mano de Coudet, y sus últimas temporadas han sido casi testimoniales en el equipo.

El único caso que podría convertirse en un "hasta luego" es el de Fer López. El canterano se marchó el pasado verano al Wolverhampton, pero regresó en el mercado invernal cedido durante seis meses después de apenas contar con minutos en el equipo inglés; ahora, regresa a Inglaterra después del descenso de los Wolves, por lo que el Celta podría volver a intentar que el año que viene vista la celeste.

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Aidoo, Mingueza, Fer López, Cervi, Ristić e Marc Vidal poñen fin á súa vinculación co Celta este 30 de xunio.



Grazas pola vosa profesionalidade, compromiso e por defender sempre o escudo con afouteza e corazón.



Boa sorte no voso camiño! 🩵 — Celta (@RCCelta) June 30, 2026

También ha expirado hoy el contrato de Marcos Alonso, aunque todo apunta a que el madrileño renovará una temporada más tras dos años en los que se ha convertido en referente de la defensa del Celta.

En el Celta Fortuna, Dela, Jaime Vázquez, Vicente y Luis Bilbao finalizan su contrato tras una temporada histórica en la que se logró el ascenso a Segunda División.

Calendario

Por otro lado, el Celta y el Celta Fortuna conocerán hoy el calendario de la temporada 26/27, que se sorteará en Madrid a partir de las 20:00 horas y se podrá seguir en directo a través de la página web de la RFEF.

La temporada arrancará el fin de semana del 15 de agosto y este martes se podrá conocer el calendario que será asimétrico y que dará a conocer las fechas de todas las jornadas de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, además de los de Primera RFEF, Segunda RFEF y la Liga F.