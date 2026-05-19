El Celta despedirá la temporada con una gran fiesta: conciertos, puestos de comida y zona infantil

Este próximo sábado a partir de las 21:00 horas, el Celta se despedirá de la temporada en casa ante el Sevilla y lo hará con la clasificación europea en el bolsillo, aunque todavía queda por saber si será Europa League o Conference, y con una gran fiesta desde el mediodía.

La jornada arrancará a las 11:00 horas con los Tours Especiales por el estadio, en los que se podrán revivir los mejores momentos de la temporada y acceder al interior de Balaídos; la programación en la calle comenzará a partir de las 12:30 horas.

Según ha anunciado el Celta, se pondrán en marcha 15 puestos de comida que estarán gestionados por peñas celtistas en donde se podrá disfrutar de churrasco, pulpo y choripanes, entre otras propuestas tradicionales de la gastronomía gallega.

Para los más pequeños, se habilitará un espacio para ellos en el que podrán disfrutar de actividades como fútbol 3x3, chutómetro, billar fútbol, portero giratorio, soccer bowling, head jump challenge y futbolines.

𝗫𝗨𝗡𝗧𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗙𝗜𝗡 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗔𝗗𝗔 🎉 Despidamos xuntos outra tempada histórica!



🔹 Baiuca

🔹 Dirty Suc

🔹 Festicultores

🔹 Varacuncas



🕛 Desde as 12:30

🎶 Música en directo

🍴 Zona gastro

🧩 Zona infantil

⚽ Celta-Sevilla



🔥 E despois do partido, que ninguén marche! — Celta (@RCCelta) May 19, 2026

La propuesta se completa con conciertos gratuitos: Baiuca, Dirty Suc, Festicultores y Os Varacuncas pondrán la nota musical antes de que se abran las puertas de Balaídos, a las 19:45 horas.

A las 21:00 horas dará comienzo el último partido de Liga, ante el Sevilla, en el que el Celta depende de sí mismo para clasificarse para la Europa League por segundo año consecutivo, algo para lo que le valdrá un punto para conseguirlo matemáticamente, sin depender de otros resultados.