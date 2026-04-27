El Celta sigue perdiendo sellos para su pasaporte europeo

El Celta se enfrenta al Villarreal en vuelta de la temporada 2025/2026 Celta de Vigo

En el ADN de la afición olívica está respaldar al equipo cuando las cosas se tuercen, sin embargo, a estas alturas del curso y cuando has estado peleando por un sueño europeo, codeándote, al mismo tiempo, con los mejores de la Liga, lo cierto es que parece más que sensato que el celtismo muestre su preocupación con los de Claudio Giráldez.

Nueva derrota, y ya son cinco seguidas, en este final de ciclo. El fantasma de Friburgo ya debería de haber volado, aunque parece que el equipo celeste no logró, tras el batacazo europeo, reubicar sus aspiraciones ni encontrar la motivación para seguirlas.

Los olívicos cedieron el encuentro prácticamente en los primeros compases del baile en La Cerámica. Nuevo error y nuevo penalti en contra. Una acción de Yoel Lago a Moleiro costó la pena máxima para los visitantes, que, a diferencia de lo que sí lograron en otros encuentros, en este último tampoco fueron capaces de darle la vuelta al marcador.

Tras el segundo tanto de los amarillos, los de Vigo pudieron recortar ventaja gracias a un penalti en contra que, en primera instancia, Borja Iglesias falló. El árbitro consideró que había que repetirlo por pisar Rafa Marín la línea del área y, en esa ocasión, el santiagués estuvo más acertado.

Con todo y a pesar de abrirse el partido de cara a su último tramo, lo cierto es que los célticos no fueron capaces de igualar fuerzas ante uno de los mejores equipos de La Liga.

La próxima cita de los de Claudio Giráldez será en Abanca Balaídos el próximo domingo ante el Elche CF.