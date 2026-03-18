Lyon - Celta: fecha, horario y cómo y dónde verlo

Partido para la historia en Francia. El Celta se enfrenta al Olympique de Lyon con el objetivo de conseguir una victoria lejos de Balaídos que le permita pasar a cuartos de final de la Europa League.

Un gol de Javi Rueda a pase de Williot Swedberg adelantó el pasado jueves a los de Giráldez frente al equipo francés, en un partido marcado por una violenta previa. La expulsión de Borja Iglesias y un polémico arbitraje empujaron al Olympique de Lyon hacia el 1-1.

El empate en Balaídos deja todo abierto para el partido de vuelta en Lyon, pese a las bajas en el cuadro celeste. El entrenador de O Porriño (Pontevedra) no podrá contar con dos de los jugadores más importantes de la plantilla por sanción: Borja Iglesias y Óscar Mingueza. Tampoco jugará el canterano Miguel Román, por lesión.

El Lyon, que no gana un partido desde el pasado 15 de febrero contra el Niza, también presenta bajas de cara al encuentro en el Groupama Stadium. Son duda jugadores de la talla de Ruben Kluivert, Ainsley Maitland-Niles, Pavel Sulc o Alfonso Moreira.

Más de 3.000 aficionados celestes acompañarán este jueves 19 de marzo a las 18:45 horas con el sueño de superar el obstáculo más difícil hacia Estambul —con permiso del Real Betis—. Entonces, Iago Aspas y compañía saltarán al césped del Groupama Stadium, un partido que también se podrá disfrutar a través de Movistar+.