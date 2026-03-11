Celta-Lyon: fecha, horario y cómo y dónde verlo

El Celta celebra la remontada ante el PAOK en su regreso a Europa Celta de Vigo

Segundo partido para el Celta en un mes de marzo que resultará decisivo para la temporada. Tras la derrota ante el Real Madrid, Balaídos volverá a ser el escenario de un encuentro grande: el de la ida de los octavos de final de la Europa League.

El rival será el Lyon, uno de los favoritos para proclamarse campeón, después de una primera fase en la que sólo perdió un encuentro. Eso sí, los de Paulo Fonseca llegan con muchas bajas: Malick Fofana, Pavel Suc, Afonso Moreira y Maitland-Niles por lesión, además de Ernest Numah, convaleciente de la lesión que sufrió hace casi un año, y la incertidumbre de Ruben Kluivert, uno de los hijos del ex delantero de Ajax, Barcelona o Milan.

Además, el equipo francés no llega en su mejor momento en cuanto a resultados: cuatro partidos sin ganar, con dos derrotas y dos empates, uno de ellos ante el Lens y que le ha dejado fuera de la Copa de Francia. Aunque su mayor peligro seguirá siendo el delantero brasileño Endrick, cedido por el Real Madrid.

En el caso del Celta, tendrá la importante baja de Miguel Román, lesionado este martes en el entrenamiento y que se perderá con toda seguridad la eliminatoria. Además, los de Giráldez llegan tras la derrota ante el Real Madrid en un partido que se decidió en el último minuto con una polémica por una falta no pitada y un tanto de rebote.

El partido se disputará este jueves 12 de marzo en el estadio de Balaídos a las 21:00 horas y podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar+.