Fer López, en su regreso al Celta: "Hubo más ofertas, pero aquí es donde soy feliz"

Siete meses después de abandonar el Celta a cambio de 23 millones de euros, Fer López regresa a "su" casa. Lo hace en calidad de cedido por el Wolverhampton hasta verano, aunque la intención es que el préstamo pueda alargarse durante la campaña siguiente.

El futuro es algo de lo que el canterano no ha querido hablar en la rueda de prensa de su presentación, pero tampoco del pasado; sobre los motivos de su marcha, se quedó en un escueto "a veces en la vida hay decisiones que no dependen de ti". Eso sí, no ha dejado escapar la ocasión para revelar que, para regresar, se ha bajado "bastante" la ficha, al tener que asumir el club una cantidad por la cesión.

El presente y la ilusión fueron las dos palabras que sobrevolaron la comparecencia del nuevo dorsal '8' celeste, que hereda de Fran Beltrán, ya en nómina del Girona. De hecho, a pesar de que la posición más habitual en la que ha jugado con Claudio Giráldez es la de extremo o mediapunta, se ha puesto a disposición para hacerlo de mediocentro.

"Ya jugué ahí en el Bernabéu y en juveniles con él, creo que como mediocentro más llegador lo puedo hacer bien", ha valorado, aunque ha matizado que tiene poca experiencia en el puesto, algo que "se trabaja", por lo que se ve "capacitado" para afrontar el reto.

También presente inmediato es el partido contra el Estrella Roja este jueves, último partido de la liguilla de la Europa League, e ilusión por poder estar en la expedición. El Celta está tratando de buscar los resquicios para que esto pueda ser real, a través de la "lista B", aunque todo queda a expensas del criterio de la UEFA sobre las "cuestiones reglamentarias" que hoy separan a Fer López de debutar lo antes posible. "Ojalá", ha repetido cada vez que el tema ha salido a colación.

“Estoy muy CONTENTO de estar de vuelta".



El futbolista ha dejado claro que, a pesar de marcharse, siempre ha estado en contacto con el cuerpo técnico y que Vigo era su primera opción, toda vez que en los Wolves apenas ha disfrutado de oportunidades. "Hubo más ofertas de España, Italia y Francia pero siempre le dije a mi representante que quería volver porque es donde soy feliz", ha señalado.

De su experiencia en la Premier saca en claro que se trata de una liga más física, y así lo ha notado en los entrenamientos, más "intensos", y ha indicado que en su primer entrenamiento se ha sentido como si no se hubiese ido: "Se nota que nos entendemos, como si no hubiese estado fuera".

En su regreso, Fer López se ha mostrado muy ambicioso, con el objetivo de "mejorar lo de la temporada pasada", tanto en lo personal, "ser cada año un jugador más completo", como en lo colectivo: "Ser sextos, o más...".

Por último, ha mandado un mensaje a los aficionados, también a aquellos que lo criticaron cuando se marchó. "Estoy muy contento de estar de vuelta y estoy seguro de que ellos van a seguir disfrutando del equipo. Creo que me van a apoyar, y eso es lo más importante", ha declarado.